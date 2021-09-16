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Yağmur sürecek, sıcaklık düşecek

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Ülkede dün yağmurlu hava etkisini göstermeye başladı. Bugün de yağmur bekleniyor

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Yağmur sürecek, sıcaklık düşecek
Ülkenin bazı bölgelerinde dün öğleden sonra yağmurlu hava etkisini göstermeye başladı.
Yağışlı havanın etkili olduğu günlerde hava sıcaklığının düşmesi, ilerleyen günlerde ise 3-4 derece artması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 16-22 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, bugün de parçalı bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Cuma günü ise hava parçalı ve az bulutlu, diğer günler açık ve az bulutlu olacak.
Bölge, periyodun ilk günlerinde alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde 28 – 31 derece, diğer günlerde 32 – 35 derece, sahillerde ise periyot boyunca 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günde ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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