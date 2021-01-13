Yağmur hafta başına kadar devam edecek

Bugün başlayan yağışların ise pazartesine kadar sürmesi bekleniyor.
Rapora göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde önceleri 15 - 18 derece, daha sonra ise 11 - 14 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı esecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 14 – 20 Ocak 2021 dönemine ilişkin hava raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Bugün başlayan yağışların ise pazartesine kadar sürmesi bekleniyor.