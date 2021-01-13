banner583
banner590
Engelli olanlar esas engel olanlardır
Engelli olanlar esas engel olanlardır
30 0
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
20 0
 
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
27 0
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
51 0
Türkkan, sakalları kesmeyecek
Türkkan, sakalları kesmeyecek
360 0
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
444 0
Hentbolda final günü
Hentbolda final günü
17 0
banner529
banner570

Yağmur hafta başına kadar devam edecek

banner476

Meteoroloji Dairesi’nin 14 – 20 Ocak 2021 dönemine ilişkin hava raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yağmur hafta başına kadar devam edecek
banner601
 

Bugün başlayan yağışların ise pazartesine kadar sürmesi bekleniyor.
Rapora göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde önceleri 15 - 18 derece, daha sonra ise 11 - 14 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı esecek.

banner342
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.