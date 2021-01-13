Yağmur hafta başına kadar devam edecek

Meteoroloji Dairesi’nin 14 – 20 Ocak 2021 dönemine ilişkin hava raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün başlayan yağışların ise pazartesine kadar sürmesi bekleniyor.

Rapora göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde önceleri 15 - 18 derece, daha sonra ise 11 - 14 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı esecek.