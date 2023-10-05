“Yağmur altında oturuyoruz”

Riskli okul binaları arasında olduğu için boşaltılan Erenköy Lisesi’ne 5 konteynır sınıf yerleştirildi. Öğrenciler, sınıfları haricinde kapalı bir ortamları olmadığını, yağmur altında piknik masalarında oturduklarını belirterek, tepki gösterdi

Deprem analiz raporlarında riskli okul binaları arasında yer alan Erenköy Lisesi’nde de diğer birçok okulda olduğu gibi büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Ana binası riskli olduğundan dolayı boşaltılan okula, 5 konteynır sınıf yerleştirildi. Ayrıca eski kafeterya binası öğretmenler odası oldu, kafeterya yerine de öğrencilerin alışveriş yapabilmesi için küçük bir kantin yapıldı.

Altyapı olmadan tam gün eğitime geçilmesiyle ilgili tartışmaların ciddi boyuta ulaştığı ve öğrencilerin mağduriyetler yaşadığı bugünlerde Erenköy Lisesi öğrencileri de isyan etti.

Video çekerek yaşadıkları mağduriyetleri hem anlatan hem de gösteren öğrenciler, sınıfları haricinde kapalı bir ortamları olmadığını, yağmur altında piknik masalarında oturduklarını anlattı.

Öğrenciler, okul bahçesindeki piknik masasını göstererek “Sayın Eğitim Bakanımız, biz yağmurun altında burada oturuyoruz, buyrun size de bir kahve ısmarlayalım” diyerek mesaj gönderdi.

Öte yandan öğrencilerin kış aylarında mağduriyet yaşamaması için okul aile birliğinin bir çalışma yaptığı öğrenildi.



