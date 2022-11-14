Yağışlı hava geliyor

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede, yarın akşam saatlerinden itibaren cuma gününe kadar yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 15-21 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava cumartesi gününden sonra parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 22-25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle batılı yönlerden orta kuvvette esecek.

