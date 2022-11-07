banner875
banner815
10 0
10 0
 
Zeytin hasadı hız kazandı
Zeytin hasadı hız kazandı
23 0
Drag Yarışları finali nefesleri kesti
Drag Yarışları finali nefesleri kesti
12 0
Değirmenlik, sonradan açıldı
Değirmenlik, sonradan açıldı
30 0
Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor
Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor
18 0
Cihangir gözünü zirveye dikti
Cihangir gözünü zirveye dikti
56 0
banner878

Yağışlı hava cumaya kadar sürecek

banner476

banner825
Yağışlı hava cumaya kadar sürecek
Ülke serin ve nemli hava kültesinin etkisi altında. Yarından cumaya kadar yer yer sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı 21-24 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre yarından cumaya kadar yer yer sağanak var. Perşembe günü yağmurun doğu kesimlere düşmesi bekleniyor. Hafta sonu hava genellikle parçalı bulutlu olacak.
Önümüzdeki haftanın ilk gününde de hava parçalı bulutlu geçecek.
8-14 Kasım tarihleri arasında hava sıcaklığı 21-24 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.