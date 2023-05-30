Yağış nedeniyle bazı yollarda görüş mesafesi azaldı

Sağanak yağış nedeniyle Girne - Değirmenlik (Dağyolu) ve Girne Tatlısu Anayolları üzerinde görüş mesafesi azaldı.
Polis Basın Subaylığı, yaptığı açıklamada, bu güzergahları kullanacak sürücüleri, yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
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