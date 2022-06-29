Yağ Çekmeyen Bişi Nasıl Yapılır?

Hem hızlıca hazırlayabileceğiniz hem de diğer pişilere göre daha sağlıklı olan yağ çekmeyen Bişi yapmaya ne dersiniz?

KAÇ KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ

PİŞİRME SÜRESİ

KALORİ

2 kişilik10 dakika10 dakika300

Az ve her evde bulunan malzemesiyle pişi her öğün tüketilebilecek lezzetler arasında yer alırken, mayalı ve mayasız olarak iki farklı şekilde hazırlanabiliyor. Yağ çekmeyen pişiler hazırlamak istiyorsanız o da mümkün. Yumuşacık ve puf puf olan bu pişiler yağ çekmediği için mideyi de yormuyor. Kağıt kalem hazırsa yağ çekmeyen pişi için malzemeleri veriyoruz.

Yağ Çekmeyen Pişi Tarifi için malzemeler

1 yumurta

100 ml süt

1 tatlı kaşığı tuz

10 g kabartma tozu

2 su bardağı un

Kızartmak için;

Sıvı yağ

PİŞİ HAKKINDA

Yağ Çekmeyen Pişi Tarifi adım adım yapılışı

Pişi diğer adlarıyla bişi, bavırsak, bavursak, tuzlu lokma, halka, mayalı hamurun kızgın yağda pişirilmesi ile yapılan bir yiyecektir. Orta Asya, Idel-Ural, Moğolistan ve Orta Doğu mutfaklarında bulunur. Anadolu'da genellikte arife günü yapılarak komşulara dağıtılır. Pişi genellikle şeker, tereyağı, reçel veya balla tatlı olarak yenir. Kurabiye veya bisküvi olarak düşünülebilirler ve kızartıldıkları için bazen çöreklerle karşılaştırılırlar.1Un, kabartma tozu ve tuzu bir kapta harmanlayın.2Süt ve yumurta ayrı bir yerde çırpılır ve unlu karışım ile birleştirilir.3Hamur 10 dakika dinlendirilir ardından açılır ve istenilen büyüklükte parçalar kesilir.4Kızgın yağda kızartılır.5Sade ya da içi doldurularak yenilir. Afiyet olsun.