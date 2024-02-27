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Yabancı öğrencilerin statülerinin netleşmesi konusunda çalışma başlatıldı

Yükseköğretim Denetleme ve Araştırma Komitesi, ikinci toplantısını yaptı

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Yabancı öğrencilerin statülerinin netleşmesi konusunda çalışma başlatıldı
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Başbakanlığa bağlı Yükseköğretim Denetleme ve Araştırma Komitesi, ülkedeki yabancı öğrencilerin statülerinin netleşmesi ve YÖDAK’ın uhdesinde olan denetim mekanizmalarının doğru şekilde çalıştırılması için çalışmalar başlatırken, öğrencilerin adaya girişlerinden itibaren tüm paydaşlarla paylaşılacak şekilde kayıt altına alınmalarını sağlayacak bir sistemin kurulmasına karar verdi.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Denetleme ve Araştırma Komitesi, dün ikinci toplantısını yaptı. Toplantıya Çalışma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, polis, YÖDAK, DAÜ, UKÜ, LAÜ, Final Üniveritesi, ARUCAD, YDÜ ve GAÜ yetkilileri katıldı.
Yükseköğretim sektöründeki sıkıntıları paydaşlarla birlikte ele alarak çözüm noktasında yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlamak için çalışmalar yürüten Yükseköğretim Denetleme ve Araştırma Komitesi, özellikle ülkedeki yabancı öğrencilerin statülerinin netleşmesi, yasal çalışmalar neticesinde gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda çalışmalara başladı. Ayrıca, YÖDAK’ın uhdesinde olan denetim mekanizmalarının doğru şekilde çalıştırılması için gerekli çalışmaların ne şekilde yapılacağı ile ilgili de çalışmalar başlatıldı.
Toplantıda, tüm üniversitelerin polis muhaceret birimleri ile irtibat halinde olacakları, suistimale açık olmayan bir sistemin geliştirilmesi ile ilgili fikir birliğine de varılırken, öğrencilerin adaya girişlerinden itibaren tüm paydaşlarla paylaşılacak şekilde kayıt altına alınmalarını sağlayacak bir sistemin kurulmasına karar verildi.
-Cahitoğlu: “Hükümetimiz üniversitelerimizin denetlenmesi ve bununla ilgili yasal düzenlemenin yapılması konusunda kararlıdır”
Yükseköğretim Denetleme ve Araştırma Komitesi Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Üniversitelerimiz ülkemiz için çok önemlidir. Ülkemiz için bu kadar önemli olan bir sektörün hükümet açısından da önemi çok büyüktür. Hükümetimiz üniversitelerimizin denetlenmesi ve bununla ilgili yasal düzenlemenin yapılması konusunda kararlıdır.  Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in talimatıyla komitemiz gerek Başbakanlık’ta görevli hukukçularımızla gerekse dışarıdan bilirkişi olarak gördüğümüz kişilerle toplantılar yaparak çalışmalarını sürdürmektedir.” dedi.
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