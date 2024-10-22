“Yabancı öğrenciler için Kuzey Kıbrıs tuzak”

Dünyaca ünlü İngiliz “Financial Times” gazetesi, KKTC’deki üniversitelerin, yabancı öğrenciler için “tuzak” olduğunu belirten bir haber yayınladı. Birçok öğrenci, yanıltıcı vaatlerle kandırıldığını ve insan ticaretine maruz kaldığını anlattı

Dünyanın en prestijli yayınlarından İngiliz Financial Times’ın haberine göre Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs’taki üniversiteler aracılığıyla insan kaçakçılığı iddialarını araştırması için Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Derneği'ne başvurdu.

Bu adım, birçok öğrencinin yanıltıcı vaatlerle kandırıldığı ve insan ticaretine maruz kaldığına dair artan endişeler üzerine atıldı.

KENYALI ÖĞRENCİ KONUŞTU

Kenyalı öğrenci Ella, Avrupa Birliği üyesi olduğunu düşündüğü Kıbrıs Cumhuriyeti’ne eğitim amacıyla geldiğinde kendini yalnızca Ankara tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde buldu. Ella, “İkna edici bir şekilde cumhuriyetin tüm imajını sattılar bana,” diyerek, danışmanın kendisini güneydeki plajların fotoğraflarıyla kandırdığını belirtti.

SURİYELİ MOSTAFA ANLATTI

Suriyeli öğrenci Mostafa ise, mimarlık eğitimi almak için geldiği Kuzey Kıbrıs’ta kandırıldığını ifade ediyor. Avrupa’ya erişim vaat eden bir danışmanın sözlerine inanarak 5,600 Euro ödediğini, ancak danışmanın ortadan kaybolduğunu anlattı. Mostafa, “Bu danışmanlar, adaya ayak bastığınız andan itibaren öğrencinin hayatını kontrol ediyor, kanını emiyorlar,” dedi.

RUM GÖÇ BAKANI TÜRKİYE’Yİ SUÇLADI

Güney Kıbrıs’ın Göç Bakanı Nicholas Ioannides ise, Kıbrıs’ın bu kadar çok göçmeni kaldıramayacağını belirterek, Türkiye’nin “bu kişilere sığınma prosedürlerine erişim sağlaması gerektiğini” vurguladı. Kuzeydeki üniversitelerin uluslararası akreditasyon eksikliği ve yanıltıcı uygulamaları da eleştiri oklarının hedefi oldu. Bazı üniversitelerin, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı ile reklam yaptığı belirtildi.

İngiliz “Financial Times” gazetesinin, KKTC’deki üniversitelerin, yabancı öğrenciler için “tuzak” olduğunu savunduğu haberi, Rum basınında da yer aldı.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Financial Times gazetesine yer alan “Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerde, öğrenim fırsatlarını tanıtan ajansların, özellikle Afrika ve Asya’dan olan yabancı öğrencilere tuzak kurduğu” şeklindeki habere yer verdiler.

Gazete ilgili haberi “FT: Yabancı Öğrenciler İçin 'Kuzey Kıbrıs' Tuzak” başlığıyla aktardı.

Fileleftheros gazetesi “Yabancı Öğrenciler İçin 'Kuzey Kıbrıs’ın Tuzağı-Financial Times', İşgal Rejiminin Avrupa’yı Afrikalılara Nasıl Sattığını İfşa Ediyor” başlığını kullanırken Alithia gazetesi ise haberi “Avrupa Birliği’de Eğitimle İle İlgili Reklamlarla İşgal Altındaki Topraklara Gençleri Gönderiyorlar” şeklinde aktardı.