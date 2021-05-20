Ya yönet, ya da orada oturma

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Başbakan Saner’e “Ya yumruğunu masaya vur, ekonomiyi yönet, ya da orada oturma” diyerek çok sert bir mesaj gönderdi





Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı (KITOB) Dimağ Çağıner, turizmin 3 Haziran’da açılıp açılmamasından öte esas sorunun bitmiş bir ekonomi olduğunu söyledi. “Ekonomi yönetilemiyor” diye konuşan Başkan Çağıner, “Hükümet etmek irade ister, iradeniz yoksa yönetemezsiniz. Başbakan yumruğunu masaya vuracak ve sorumluluk alarak karar üretecek, yapamayacaksa da orada oturmayacak” dedi.

Dimağ Çağıner, SES KIBRIS Web Tv’de yayınlanan Kıbrıs’ın Nabzı programına telefon ile bağlandı, açıklamalarda bulundu.

Önceki günkü Bakanlar Kurulu’ndan 3 Haziran’da turizmin açılmasına yönelik bir karar bekleniyordu ancak bu açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili fikirlerini açıklayan Çağıner, “Arpa fiyatı açıklandı ya” diyerek kinayeli bir yaklaşımda bulundu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu ülkenin turizmi bitmiştir, hatta ülkenin ekonomisi zaten bitmiştir.” Diyen Çağıner sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maliye Bakanı her ay çıkıp “ben maaş ödeyemiyorum” diyor ve demeye de devam edecek. Ekonomik olarak iflas etmiş bir ülkenin içerisindeyiz, turizm bitmiş demek de bir şey ifade etmez. Sektör için ağlamak değil, ülke için ağlama zamanı gelmiştir, başa gelen çekilecek.”

Haziranda turizmin açılmasının çok bir anlam ifade etmeyeceği noktasında fikir beyan eden Çağıner, şöyle devam etti:

“Bundan sonra ancak 2022 planlanabilir. Haziranda açılsa ne olacak? Pazarlama ile ilgili bir bütçe oluşturulmazsa, kara kapılarının açılmasıyla ilgili bir karar bize tebliğ edilmezse - mesela Avrupa’dan bir misafir Türkiye üzerinden gelemez çünkü Türkiye’de karantina var. - Türkiye gelişi haricinde Ercan havaalanı kullanılamıyor. Peki kara kapılarında durum nedir? Oradaki işleyişi de bilmiyoruz çünkü muhatabımız sadece bizim hükümet değildir. Onlar aşıda bize yapmış oldukları hainliği ekonomik olarak da kapıları açmayarak hainlik yapabilirler.

Planlama denilen şey 10 gün içerisinde olmaz” diyerek sözlerine devam eden Dimağ Çağıner, “Bizlerin kasasında reklam yapabileceğimiz para var mı, turizm fonunda reklam için para kaldı mı? Devlet batmaz ama sistem iflas etmiş durumdadır” dedi

Çağıner, Başbakan Ersan Saner’e yönelik de sert eleştirilerde bulundu. Ekonominin yönetilmediğini savunan Çağıner, Başbakan elini masaya vurmalıdır” dedi ve şöyle devam etti:

“Ekonomiyi canlandırmak için proje var mı?. Örneğin turizm sadece Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun omuzuna yüklenemez. Canını ortaya koydu ama hükümet nerede? Hükümet etmek irade ister, iradeniz yoksa yönetemezsiniz. Şu anda bu yönetimi göremiyoruz. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Üst Kurulu da suçlamıyorum. Onlar sağlık açısından değerlendirecek. Sağlık Bakanlığı’nın ekonomiyle ilgili karar vermesini beklemek aptallıktır. Bunun kararını hükümet verir. Başındaki Başbakandır. Başbakan yumruğunu masaya vuracak ve sorumluluk alarak karar üretecek, yapamayacaksa da orada oturmayacak.

“Bu basit bir konu değildir, turizmin 3’ünde açılacakmış, açılmayacakmış. İsyanım buna değil, 2-3 gün sonra bu karar çıkar ama isyanım ne yaptığını bilmeyen bir ekonomi yönetimi içinde olmaktır. Ülke ekonomisinin yönetmek diye bir kavram olur! Bu ülkenin geliri nedir? Ötelenen borçlar bu faiz oranlarıyla nasıl ödenecek. Kağıt üstünde bankalar çok karşıdırlar ama belki de batmıştırlar. Bu kredileri toplayamazlarsa nasıl ilerleyecekler.

Muhalefet partilerine de eleştirilerde bulunan Çağıner, “onları da gördük” diyerek sözlerini sürdürdü: “Muhalefet de çok heyecanlanmasın, Onların da boyunu aşmıştır bu durum. Hepsini gördük, zaten bu noktaya hep birlikte geldik” dedi.



