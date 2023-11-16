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XIII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi hafta sonu yapılıyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü resmi kutlama etkinlikleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün Dışişleri Bakanlığı himayelerinde düzenlediği XIII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi bu hafta sonu yapılıyor.

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XIII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi hafta sonu yapılıyor
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2011 yılından beri, her yıl Kasım ayında düzenlenen etkinliğin bu yılki birinci bacağı slalom yarışları 18 Kasım saat 14.00’de Cemsa Karting Tesisleri’nde yapılacak.
 
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nde verilen bilgiye göre, etkinliğin ana bacağı olan ralli ise, 19 Kasım Pazar saat 10.00’da Dışişleri Bakanlığı önünden başlayacak ve öğle saatlerinde Esentepe’deki Maldives Homes sitesindeki Califorian Restorant’ta sona erecek.
 
Burada yenecek final yemeği sonrasında dereceye girenlere ödülleri verilecek. Etkinliğe yurt dışından 10 ekip ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nden 5 ekip de katılacak.
 
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