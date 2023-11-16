XIII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi hafta sonu yapılıyor

2011 yılından beri, her yıl Kasım ayında düzenlenen etkinliğin bu yılki birinci bacağı slalom yarışları 18 Kasım saat 14.00’de Cemsa Karting Tesisleri’nde yapılacak.
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nde verilen bilgiye göre, etkinliğin ana bacağı olan ralli ise, 19 Kasım Pazar saat 10.00’da Dışişleri Bakanlığı önünden başlayacak ve öğle saatlerinde Esentepe’deki Maldives Homes sitesindeki Califorian Restorant’ta sona erecek.
Burada yenecek final yemeği sonrasında dereceye girenlere ödülleri verilecek. Etkinliğe yurt dışından 10 ekip ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nden 5 ekip de katılacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.