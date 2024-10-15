"Vizyon sahibi liderliğe ihtiyaç var"

Anket sonuçlarını yorumlayan CMIRS Direktörü Mine Yücel, ülke siyasetinde yer alan kişilerin sorunları artık görmezden gelme lüksü kalmadığını vurguladı

CMIRS Direktörü Mine Yücel, Eylül 2024 döneminde 500 kişi ile yüz yüze görüşerek yapılan anketin ilk bölümüyle ilgili şunları söyledi:

"Son dönemlerde sıkça gördüğümüz gibi ekonomik sorunların ön planda olduğu, sadece 16.8% oranında bir kesimin ülkede işlerin doğru yönde gittiğini düşündüğü sonuçlarla karşı karşıyayız. Bu dönemde yine Kıbrıs Sorunu en önemli 2. Sorun olarak kendine yer bulmuştur. Sağlık sistemi yanında yeteneksiz/beceriksiz liderler ve yolsuzluk da en önemli sorunlar arasında yer almıştır ki bu çalışma son dönemlerin en büyük gündemi olan meclis krizinden önce tamamlanmıştı.

Her dönemde tekrarlamak zorunda bırakıldığımız gibi, ülkenin siyasi ve ekonomik yapısı sürdürülebilir değildir. Umutsuzluk ve mutsuzluğun oldukça yüksek olduğu, burada yaşayan bireylerin birbirlerine güveninin düşük olduğu, toplumun yarısının burayı yaşanabilir bulmadığı bir ortamda bireysel kaygıların ortak hedeflere dönüşemediğini gözlemliyoruz.

Özellikle Kıbrıs Sorunu gibi büyük bir belirsizlik yaşanmaya devam ederken, siyasi sisteme dıştan gelen müdahalelerle birlikte ortaya çıkan tıkanmışlık duygusu da toplumun kendi geleceğine dair söz sahibi olma duygusunu elinden almakta, artan bir şekilde ‘kendini aciz hissetme’ duyguları da toplum içerisinde giderek yaygınlaşmaktadır. Zygmunt Bauman, toplum içerisinde belirsizlik ve güvensizlik durumlarında toplumun kendinden emin olma halinden uzaklaştığını, kendine ve başkalarına güven duygusunu yitirdiğini, ‘aciz hissetme’ duygusunun arttığını, suçlama ve saldırganlık hallerinin ortaya çıktığını belirtmektedir (In Search of Politics, 1999) ki bugün ülkemizde gördüğümüz durum da bunu çağrıştırmaktadır.

Son dönemlerde sıkca dile getirmiş olduğum gibi, ülkede ciddi bir yönetim sorunu mevcuttur. Ülke siyasetinde yer alan kişilerin bu sorunları artık görmezden gelme lüksü kalmamıştır. Ülkede siyasetin artık toplum çıkarları için yapılmasına, yaratılan enkazın ortadan kaldırılıp adalet duygusunun yeniden yerleştirilmesine ihtiyaç vardır. Özellikle de son meclis kriziyle birlikte iyice pekişen ‘kirli siyaset’ algısının bir an önce ortadan kaldırılması, herkesin sorumluluğunun bilincine vararak yaratılan bu kriz ortamının bir an önce temizlenmesi gerekmektedir.

Sürdürülebilir olmayan bu durumdan çıkılacaksa bu ancak toplumsal fayda ve adalet vizyonuyla çıkılacaktır. Bunun için de toplumun kaygılarını ciddiye alacak, vizyon sahibi bir liderliğe ihtiyaç vardır."