Virüse davetiye!

Mağusa’da bir otelde yüzlerce kişinin katılımıyla festival düzenlendi, kurallar hiçe sayıldı, adeta salgına meydan okundu





Mağusa’da bir otelde geçtiğimiz Cumartesi günü “Colour Festival” adında yüzlerce kişinin katılımıyla festival düzenlendi.

Korona virüse karşı kuralların hiçe sayıldığı festivalde gençler maske ve mesafeyi hiçe saydı, adeta salgına meydan okudu.

Festivalin yapıldığı otelde konaklayan bir aile, yetkililerin böylesi bir etkinliğe nasıl izin verildiğini anlayamadığını ve bu şekilde gerçekleştirilecek etkinlikler yüzünden tekrar kapanmaya gitmenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Ailenin tepkisi şöyle:

“Bir buçuk yıldan beridir çok zor günler yaşıyoruz ve bu süreçte de iki kez kapandık. Pandemi sürecinin başından bu yana birçok kararlar alındı. Ancak bazı kişiler ısrarla bu kararlara uymuyor ve etkinlik düzenlemeye devam ediyor. Vaka sayıları yeniden artış göstermeye başladı. Denetleyen yok, sosyal mesafe, hijyen kuralları yok. Her seferinde de başa dönmek durumunda kalıyoruz. Halkın dayanacak gücü kalmadı. Son kapanmada doğru bir şekilde yapılmamıştı. Yine halk dışardaydı. O dönemde belki daha sık denetim olsa şimdi bizim için iyi olacaktı. İnsanlar sağlığının derdine düşmüşken, para kazanmak için insanların sağlığı hiçe sayılarak, kurallar çiğnenerek, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayarak boya festivali düzenlendi.

İnsanlarımızın sağlığı bu kadar kolay tehlikeye atılacaksa bu kadar zorluğu neden yaşadık?”



