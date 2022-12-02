Villa fiyatları uçuyor

Ülkede villa fiyatları ilk kez metrekare bazında bin sterlini aştı. Bugünkü kurla bir metrekare villa 23 bin TL’ye çıktı





Kuzey Kıbrıs’taki villa fiyatları tüm zamanların zirvesinde.

Kuzey Kıbrıs konut piyasasında villa fiyatlarının geldiği nokta tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti. İngiliz Sterlini bazında Eylül 2021’de yakalanan hızlı yükseliş trendi hız kesmeden sürüyor. Villa fiyatları geçtiğimiz Haziran’da 2018 döviz krizi öncesindeki fiyatları aşarken, ilk kez metrekare bazında “bin” sterlini aştı. 101evler.com emlak satış sitesinin Reidin Data Analytics iş birliğiyle oluşturduğu konut piyasası verilerine göre; villa fiyatları Eylül 2021-Eylül 2022 arasındaki yıllık dönemde %21,46 oranında artarken, 2018 yılı fiyatları da %20,4 oranında aşıldı.

1 METREKARE VİLLA 23 BİN TL

2022’de satılık villaların ülke çapındaki ortalama metrekare satış fiyatlarının “sterlin” bazındaki sert yükselişi de dikkati çekiyor. Bu değişim, Türk Lirası bazındaki artışların ise astronomik miktarlara ulaştığını gösteriyor. Haziran-Eylül periyodu içerisinde satılık villalarda ülke genelinde ortalama metrekare satış fiyatları %9,05 artışla 950.23 sterlinden 1,036.18 sterline (bin 36 sterlin 18 pence) çıktı. Bugünkü kurla 1 metrekare villa 22 bin 900 TL’ye çıktı. Bu maliyetle 120 metrekarelik bir villanın ortalama satış fiyatı 124 bin sterline (2 milyon 800 bin TL) yükseldi.

EN FAZLA GİRNE’DE ARTTI

Verilere göre villaların ortalama metrekare fiyatları tüm bölgelerde artarken, Girne’deki artışlar daha dikkat çekici noktaya geldi.

* Girne’de villaların ortalama metrekare fiyatları Haziran-Eylül periyodunda %10,16 artışla 1,220 sterlini buldu. Bölgede yıllık artış %22,78 ve üç yıllık bazda da %22,23 oranında arttı.

* Mağusa’da metrekare fiyatları üç aylık sürede %5,47 oranında; yıllık bazda %24,42 oranında, üç yıllık bazda ise %25,73 oranında artış gösterdi.

* Lefkoşa’da ortalama metrekare fiyatı üç aylık sürede %8,15 artışla 689.63 sterline çıkarken, yıllık bazdaki artış %0.34, üç yıllık artış ise %4,02 seviyesinde gerçekleşti.

