“Vilayetleştirmeye çanak tutuluyor”

KTÖS Genel Sekreteri Elcil’den ‘iç hat’ tepkisi: “Tatar ile UBP yetkilileri Türkiye’nin adamızın kuzeyini vilayetleştirmesine çanak tutuyor”





Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, iş birlikçi zihniyetlerin Kıbrıs Türk toplumunu temsil edemeyeceğini belirtti.

Havaalanı’nın Türkiye iç hatlarına dahil edilmesi girişimini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ve yöneticileri eleştiren Elcil, tam bağımsız Kıbrıs Türk Devleti fikrini ortaya atanın KTÖS olduğunu, KTÖS adına Arif Hasan Tahsin’in sunduğu ve Anayasaya girmesini istediği önerinin Ulusal Birlik Partisi (UBP) oylarıyla reddedildiğini savundu.

Elcil’in açıklaması şöyle:

“İki ayrı egemen devlet” yalanı ile Kıbrıs Türk toplumunun hızla azınlığa düşürülmesine ve Türkiye’nin adamızın kuzeyini vilayetleştirmesine çanak tutan Sn. Ersin Tatar ile UBP yetkililerinin samimiyetten uzak olduklarını, tarihi gerçeklerle bir kez daha hatırlatmakta yarar vardır.

“Tam Bağımsız Kıbrıs Türk Devleti” fikrini ortaya atan KTÖS olmuştur. 1983 yılı sonrası oluşan kurucu mecliste anayasa tartışmaları devam ederken, KTÖS adına Sn. Arif Hasan Tahsin’in sunduğu ve anayasaya girmesini istediği “Tam Bağımsız Kıbrıs Türk Devleti” önerisi, Ulusal Birlik Partisi oyları ile reddedilmiştir. Bunun yerine anayasaya konan geçici 10. Madde ile TC asker ve sivil bürokratlarının iç işlerimize karışmalarına açık açık davet yapılmıştır. Bu tarihi gerçeklik ortada dururken, “biz devlet kurduk, iki ayrı egemen devlet” gibi samimiyetten uzak, koloni yönetimini gizlemeye çalışanların TC tarafından başımıza oturtulan kukla yöneticiler olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Ercan Havaalanının Türkiye iç hatlarına dahil edilme girişimini de devam eden kolonileşme sürecinin bir devamı olarak değerlendiriyoruz.

Özellikle tam bağımsızlığa karşı çıkarak, mecliste bunu reddeden Ulusal Birlik Partisi yetkilileri ile Sn. Ersin Tatar’ın, tam bağımsızlığı reddetmelerinin ve bunun yerine geçici 10. Madde ile egemenliği Ankara’ya teslim etmelerinin temel gerekçelerini, tüm topluma açıklama sorumlulukları vardır. Bu gerçekler açıklanmadan iki ayrı egemen devletten bahsetmek, yalanlarla toplumu aldatmaktır.

Bağımsızlığı reddedip, Türkiye’nin alt yönetimi olmayı kabul eden bu işbirlikçi zihniyet asla Kıbrıs Türk toplumunu temsil edemez.”

