Video skandalı İngiliz basınında

Saner’in yasa dışı olarak kaydedilen gizli görüntülerinin yer aldığı skandal video, İngiliz basınına da yansıdı



Başbakan Ersan Saner’in yasa dışı olarak kaydedilen gizli görüntülerinin yer aldığı skandal video, İngiliz basınına da yansıdı.

The Sun gazetesi gelişmeyi ‘yakalandı’ başlığıyla duyurdu ve videonun mafya tarafından sızdırıldığını öne sürdü.

“Saner çevrimiçi cinsel ilişki iddiasını reddetti, kendisine komplo kurulduğunu savundu” ifadelerine de yer veren The Sun, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’in video sonrasında “istifa ettiği” yönünde gerçeği yansıtmayan bir ifade de paylaştı.

Suç örgütü lideri olarak anılan Sedat Peker’in adının da geçtiği haberde, “adanın kuzeyinde videoya sahip olduğu iddia edilen bir iş adamından bahsediliyor, daha sonra da görüntülerin mafya babası Sedat Peker'in eline geçtiği söyleniyor” denildi.

Başbakan Saner videonun “kurultay öncesi” kurgulandığını belirterek, “yer altı dünyası ile işbirliği sonucu” ortaya çıktığını açıklamıştı.

