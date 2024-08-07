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Vicdansızlık!

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Lapta’da bir köpek zehirlenerek öldürüldü

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Vicdansızlık!
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Lapta bölgesinde zehirlenmeden kaynaklı bir köpek hayatını kaybetti.
Altın Patiler Derneği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Lapta yürüyüş bölgesinde herkesin dikkatli olması rica edildi.
Altın Patiler Derneği’nden paylaşımı şöyle:
“Lapta bölgesi zehir uyarısı!
Sardunya Bay’dan biraz daha önce zehirlenmiş kopek bulundu. Maalesef melek oldu. Yürüyüş yolu bölgesine gelmeden lütfen herkes dikkat etsin!”
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