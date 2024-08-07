Vicdansızlık!

Lapta bölgesinde zehirlenmeden kaynaklı bir köpek hayatını kaybetti.
Altın Patiler Derneği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Lapta yürüyüş bölgesinde herkesin dikkatli olması rica edildi.
Altın Patiler Derneği’nden paylaşımı şöyle:
“Lapta bölgesi zehir uyarısı!
Sardunya Bay’dan biraz daha önce zehirlenmiş kopek bulundu. Maalesef melek oldu. Yürüyüş yolu bölgesine gelmeden lütfen herkes dikkat etsin!”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.