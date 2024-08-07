Vicdansızlık!

Lapta’da bir köpek zehirlenerek öldürüldü

Lapta bölgesinde zehirlenmeden kaynaklı bir köpek hayatını kaybetti.Altın Patiler Derneği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Lapta yürüyüş bölgesinde herkesin dikkatli olması rica edildi.Altın Patiler Derneği’nden paylaşımı şöyle:“Lapta bölgesi zehir uyarısı!Sardunya Bay’dan biraz daha önce zehirlenmiş kopek bulundu. Maalesef melek oldu. Yürüyüş yolu bölgesine gelmeden lütfen herkes dikkat etsin!”