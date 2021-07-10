Vicdansızlık!

Lefke çarşısının maskotu olan Pamuk isimli kedi, silahla vurularak öldürüldü.



Kediyi kimin öldürdüğü araştırılıyor.

Lefke’de eczane sahibi Sadiye Taşar, Pamuk isimli kedinin öldürüldüğünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Sadiye Taşar’ın paylaşımı şöyle:

“İnsanlar çok kötü !

Lefke çarşının maskotu Pamuk, ne yazık ki vicdansız iki ayaklı bir yaratık tarafından silahla vuruldu. Veterinere götürdük ama maalesef kurtarılamadı. Kendi halinde, kulakları bile iyi duymayan bu kedinin kime ne zararı olabilirdi ki?

Bunu yapan vicdansız her kimse, umarım aynı acıları yaşar!

Rahat uyu Pamuk.”



