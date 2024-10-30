"Vicdansız bir hükümetle karşı karşıyayız"

CTP Milletvekili Devrim Barçın, "Hükümetin 4 yılda ülke sağlık sistemini nasıl çökerttiğini her geçen gün yaşayarak görüyoruz" dedi

Zamlarla ilgili değerlendirmede bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, “UBP, DP ve YDP hükümetinin son 4 yılda ülke sağlık sistemini nasıl çökerttiğine maalesef her geçen gün şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Devrim Barçın’ın açıklaması şöyle:

Kamusal Sağlık Hizmetlerinde, UBP, DP ve YDP "Hükümetinin" 4 yılda ülke sağlık sistemini nasıl çökerttiğini maalesef ama maalesef her geçen gün yaşayarak görüyoruz .

Henüz tüm acılar sıcakken, bu da yetmezmiş gibi Resmi Gazete'de yayınladıkları Bakanlar Kurulu kararı ile onlarca tüm kamusal sağlık hizmetlerine fahiş zam yapma kararı almış UBP, DP ve YDP "Hükümeti".

En son fiyat artışı 29 Aralık 2023'de yapılmıştı. O günden bugüne enflasyon %45.76 ama sadece 3 kalemde bile günlük ücrete yapılan artış Kuvöz'de %137, Kot(Beşik)'te %87, Standart Yatak Tarifesinde ise %240.

Kelimeler kifayetsiz kalıyor artık."