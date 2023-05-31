Veteriner Dairesi'nden küçükbaş hayvan üreticilerine güncelleme çağrısı

Veteriner Dairesi küçükbaş hayvan üreticilerinin kayıtlı hayvan bilgilerini 1-30 Haziran tarihleri arası güncellemeleri gerektiğini hatırlattı

Veteriner Dairesi, Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü uyarınca, küçükbaş hayvan üreticilerinin, her yıl Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez Veteriner Dairesi'nin belirlediği tarihlerde daireye kayıtlı hayvan bilgilerini güncellemesi gerektiğini hatırlattı.

Daireden yapılan duyuruda, bu çerçevede, küçükbaş hayvan üreticilerinin Bölge Veteriner Dairelerine hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

Bu bağlamda, 1-30 Haziran döneminde küçükbaş hayvan üreticileri, Bölge Veteriner Dairelerinden temin edecekleri bildirim formlarına, işletmelerinde bulunan tüm küçükbaş hayvanların kulak numaralarını yazarak, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden alacakları 2023 yılı güncel üyelik belgelerini sunarak bildirimde bulunacak.

30 Haziran 2023 tarihine kadar beyanlarını tamamlamayan küçükbaş hayvan üreticileri, yapılacak denetimlerde yanlış beyanda bulunduğu saptanan küçükbaş hayvan üreticileri, hayvan işletmesinde Brucella yönünden pozitif olan hayvanlarını tazminatlı kesime göndermeyen küçükbaş üreticileri ile, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne güncel kaydı bulunmayan küçükbaş hayvan üreticileri ile, Veteriner Dairesi tarafından kesilen cezaları ile ücretlerini ödemeyen hayvan üreticileri, ilgili Veteriner Mevzuatları kapsamında doğrudan gelir desteği ödemelerinden yararlandırılmayacak.

Duyuruda, üreticilerin 30 Haziran tarihine kadar beyanlarını yapmaları, varsa ödenmemiş ceza veya kulak numarası ücretlerini ödemeleri istendi.

