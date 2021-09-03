Verilmiş sadakası varmış

Lefkoşa'da Posta Dairesi karşısında bulunan ağaç, bir aracın üzerine devrildi, araçta bulunan sürücü olayı yara almadan atlattı

Lefkoşa'da dün sabah Mutlu Yalçın Çardak adlı kadın, EJ 492 plakalı aracı ile seyir halinde iken, cep telefonu ile görüşme yapmak için aracını Posta Dairesi karşısındaki yolun kenarına çekti.O esnada yol kenarında bulunan ağaç, bir anda arabanın üzerine büyük gürültü ile devrildi.Araç sürücüsü Mutlu Yalçın Çardak, şans eseri olayı yara almadan atlatırken araçta maddi hasar meydana geldi.