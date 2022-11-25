“Verilen mücadeleyi unutmak mümkün değil”

Cumhurbaşkanı Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, Kıbrıs’a öğretmen olarak gelen ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin ilk şehitlerinden olan Malatyalı Kemal Özalper’i Malatya’daki mezarı başında andı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, Kıbrıs’a öğretmen olarak gelen ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin ilk şehitlerinden olan Malatyalı Kemal Özalper’i mezarı başında andı.Tatar, Rum saldırılarına karşı bomba hazırlığı yapıldığı sırada talihsiz bir şekilde meydana gelen patlama sonucunda şehit olan Lefke Gazi Lisesi’nde öğretmenlerinden Özalper’in Öğretmenler Gününü kutladı ve kendisine Allah’tan rahmet diledi.Diyarbakır programını tamamlamasının ardından, Malatya’ya geçen Tatar, burada Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi. Görüşme, Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesi’nde yapıldı. Tatar, Malatya’da ayrıca Özalper’in mezarını ziyaret etti.Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinin her zaman yüreklerinde müstesna bir yere sahip olduklarını ve o yıllarda verilen mücadeleyi unutmanın mümkün olmadığını kaydetti.Malatya halkıyla yıllar itibarıyla bağların arttığını söyleyen Tatar, konuştuğu kişilerin sık sık Kıbrıs’ta askerlik yaptığını, öğrenci olduğunu, yatırım ya da turizm amacıyla ülkede bulunduğunu kendisine aktardığını kaydetti. Tatar, teknolojinin de gelişmesiyle iletişim yollarının arttığına işaret ederek, “Sizin sevinciniz bizim sevincimiz, üzüntünüz üzüntümüzdür” dedi.Türkiye Muharip Gaziler Derneği ziyaretini tamamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya Şehitliği'ndeki Kemal Özalper'in kabrini ziyaret etti.Şehitlikte Tatar'a Şehit Özalper'i oğlu Fevzi Özalper ve Malatya Valisi Hulusi Şahin eşlik etti. Tatar, burada Şehit Özalper'in kabrine çiçek bıraktı ve dua okudu.Öğretmen olarak Kıbrıs'ta bulunan Özalper'in teknik bilgisiyle mücadelede TMT'ye destek olduğunu anlatan Tatar, Özalper'in ailesini ve çocuklarını bırakarak Kıbrıs'a geldiğini ve orada şehit olduğunu hatırlattı ve Kıbrıs davasının böyle bir dava olduğunu vurguladı.Kıbrıs’a öğretmen olarak tayin edilen Kemal Özalper, 1963 yılında Kıbrıs/ Lefke Sanat Okulu’nda göreve başladı.Olaylar başladıktan sonra kıt imkânlarla silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında öncülük eden Özalper, yeni bir havan mermisi denemesi yaparken merminin, havan namlusunun içerisinde patlaması sonucu, 18 Ağustos 1964 tarihinde şehit oldu.