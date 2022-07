Hacca giden Maliye Bakanı Sunat Atun, Suudi Arabistan’dan açıklama yaptı: “Yakıt sıkıntısı yaşanmaması için her türlü tedbir alındı ancak şirketler yükümlülüklerini yerine getirmedi. Benim verilemeyecek hesabım yoktur”



Maliye Bakanı Sunat Atun, yakıt sıkıntısı yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını ancak kendilerine güvenilen, mukavele yapılan şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri üzerine halkın ve devletin bir mağduriyet yaşadığını belirtti.

Atun, “Bu şirketlerle ilgili yasal yollara başvurulması ile her türlü soruşturmanın açılması talimatını vermiştik. Benim verilemeyecek hesabım yoktur” dedi.

“İnsanlığa, milletimize, halkımıza karşı tabii ki ödevlerimiz, sorumluluklarımız vardır ancak bir de kendi özel yaşantımız ve manevi dünyamız vardır. Bu bağlamda kısa bir süre için yurt dışında bulunuyorum.” diyen Atun, bu esnada elektrik alanındaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve Kıb-Tek yetkilileri ile yakın iletişim halinde bulunmakta olduğunu ifade etti.

Atun yazılı açıklamasında, her şeyin devletin en yetkili kişileri ve hükümetin bilgisi, ilgisi ışığında gelişmekte olduğunu vurguladı.

Kıb-Tek’e yakıt tedarikiyle ilgili tedbirlerin yerine gelmemesinde önceki dönemin ihalesini alarak kendilerine güvenilen, mukavele yapılan bazı şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmemelerin başlıca etken olduğunu kaydeden Atun, “Dolayısı ile yapılması gereken devletimizin, halkımızın mağdur olmasına neden olanlarla ilgili yasal yollara başvurmaktır. Bu arada elbette başka araştırmalar ve soruşturmalar da elbette yapılabilir. Ben bunların hepsine açığım; Verilemeyecek hesabım yoktur.” dedi.

“Bazı kişiler istedikleri kadar üzerime leke sıçratmaya çalışsınlar; başaramayacaklar…” diye devam eden Atun, bugüne kadar, şova, reklama kaçmadan görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını ifade etti.

“BU YIL İÇİNDE KKTC’NİN ELEKTRİK ENERJİSİ SORUNU KALMAYACAK”

Bir süre önce Kıb-Tek’in üç büyük sorunu olan üretim açığı, yakıt ve mali sorunlarını kısa sürede alacakları kararlarla gidereceklerini ifade ettiğini hatırlatan Atun, “Bir kez daha ifade etmek isterim ki, bu yıl içinde KKTC’nin elektrik enerjisi sorunu diye bir sorunu kalmayacaktır.” dedi.

Atun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Unutmayalım ki, şu veya bu nedenlerle Kıb-Tek’i ağır bir enkaz halinde aldık. Bu durumdan tekrar ayağa kaldırmak takdir edileceği üzere kolay değildir. Kurumu daha önce yönettiğimiz yaklaşık 7 sene boyunca elektrik üretiminde süreklilik sağlayan güçlü bir kurum oluşturmuştuk. Daha sonra kurumun yapısı ağır şekilde bozulmuştur. Bahsettiğim üç ana alanda yapılan düzenlemelerle Kıb-Tek çok daha iyi noktada olacaktır.

Bunu, gerek Kıb-Tek’i güçlendirerek, alt yapı eksikliklerimizi ve arızalarımızı gidererek, yeni yatırımlar yaparak, gerekse çağdaş adımlara solar enerji üretimimizi daha da artırarak, Anavatan Türkiye’den destek alarak mutlaka başaracağız.”