Vergisini ödüyoruz neden hizmet alamıyoruz?

YOLLARIMIZ ZİFİRİ KARANLIK, GÖREN YOK!
Bozuk sokak lambaları, tehlikeye davetiye çıkaran kapkara ilçeler arası yollar... Neden yanmadığını bir türlü anlayamadığımız yol aydınlatmaları…Bu “karanlık” için çözüm üreten kimse yok
Ülkemizde geceleri özellikle ana yollarda yanmayan lambalara bir çözüm getirilmezken bugüne kadar çözmek için de hiçbir adım atılmadı. KKTC’de yol güvenliği karanlık yollar nedeniyle sıfır hatta eksi düzeyinde. Zifiri karanlık yollarda seyahat etmeye mecbur bırakılan vatandaşlarımız yetkililerden bu konuda bir açıklama bekliyor.
VATANDAŞTAN ALINAN “SOKAK AYDINLATMA ÜCRETİ” NEREYE GİDİYOR
Yıllardır çeşitli nedenlerle karanlık olan sokak, cadde ve bulvarların aydınlatılması sorununa çözüm bulunamazken, KIB-TEK de vatandaşın elektrik faturalarından “Sokak aydınlatma ücreti” almaya ise devam ediyor.
ANA ARTERLER YILLARDIR KARANLIĞA TESLİM
Ercan- Lefkoşa, Lefkoşa- Girne, Lefkoşa- Mağusa ve Lefkoşa Güzelyurt, Metehan’dan Güzelyurt anayoluna bağlanan yol ile Kuzey Lefkoşa Çevre yolu ana arterlerinin yanı sıra birçok ilçemizde sokak lambaları yanmıyor.
SOKAK AYDINLATMALARI İÇİN “KAYNAK YOK”MUŞ!
Karanlık yollarda seyahat eden vatandaş üç kurumdan yeterli bir cevap almazken yetkililerden sürekli “Kaynak yok” açıklamaları geliyor. Birçok sebepten dolayı anayolların aydınlatma sorununa kalıcı bir çözüm getirilemedi, hatta var olan ve bozulan aydınlatma lambaları bile doğru düzgün tamir edilemedi.
SOKAK AYDINLATMADAN ALINAN MİLYONLAR NEREYE GİDİYOR?
Vatandaşlar, karanlık yollarda canları avuçlarında araç kullanmak zorunda kalarak hayatlarını tehlikeye atıyor. Her ay vatandaştan bu amaçla tahsil edilen milyonlarca liranın aydınlatma için kullanılmadığı gün gibi ortadayken, bu paranın nereye harcandığı ise merak ediliyor.
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