Vergisini ödüyoruz neden hizmet alamıyoruz?

Yıllardır karayollarındaki sokak aydınlatmalarının çalışmaması ne hükümeti, ne Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı, ne Kıb-Tek’i ne de Karayolları Dairesi’ni etkiledi. Herkes topu bir birine atarken vatandaşlar adeta “kelle koltukta” seyahat etmek zorunda kalıyor

Bozuk sokak lambaları, tehlikeye davetiye çıkaran kapkara ilçeler arası yollar... Neden yanmadığını bir türlü anlayamadığımız yol aydınlatmaları…Bu “karanlık” için çözüm üreten kimse yokÜlkemizde geceleri özellikle ana yollarda yanmayan lambalara bir çözüm getirilmezken bugüne kadar çözmek için de hiçbir adım atılmadı. KKTC’de yol güvenliği karanlık yollar nedeniyle sıfır hatta eksi düzeyinde. Zifiri karanlık yollarda seyahat etmeye mecbur bırakılan vatandaşlarımız yetkililerden bu konuda bir açıklama bekliyor.Yıllardır çeşitli nedenlerle karanlık olan sokak, cadde ve bulvarların aydınlatılması sorununa çözüm bulunamazken, KIB-TEK de vatandaşın elektrik faturalarından “Sokak aydınlatma ücreti” almaya ise devam ediyor.Ercan- Lefkoşa, Lefkoşa- Girne, Lefkoşa- Mağusa ve Lefkoşa Güzelyurt, Metehan’dan Güzelyurt anayoluna bağlanan yol ile Kuzey Lefkoşa Çevre yolu ana arterlerinin yanı sıra birçok ilçemizde sokak lambaları yanmıyor.Karanlık yollarda seyahat eden vatandaş üç kurumdan yeterli bir cevap almazken yetkililerden sürekli “Kaynak yok” açıklamaları geliyor. Birçok sebepten dolayı anayolların aydınlatma sorununa kalıcı bir çözüm getirilemedi, hatta var olan ve bozulan aydınlatma lambaları bile doğru düzgün tamir edilemedi.Vatandaşlar, karanlık yollarda canları avuçlarında araç kullanmak zorunda kalarak hayatlarını tehlikeye atıyor. Her ay vatandaştan bu amaçla tahsil edilen milyonlarca liranın aydınlatma için kullanılmadığı gün gibi ortadayken, bu paranın nereye harcandığı ise merak ediliyor.