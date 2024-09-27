“Vergi tekniği nedeniyle zarar etmiş gösterildik”

T&T Havalimanı İşletmeciliği, 2023 yılında 420 milyon TL işletme karı elde etmiş olmasına karşın; kur zararı ve yatırım indirimlerinin gider kaydedilmesi sonucunda vergi matrahının oluşmadığını ve karlı olmasına rağmen vergi tekniği açısından zarar ettiğini açıkladı

1 milyar 138 milyon 517 bin 986 TL zarar beyan edip, vergi ödemeyen T&T, yapılan haberlere tepki gösterdi, Maliye Bakanlığının “vergi tekniğini” suçladı, “Vergi tekniği nedeniyle zarar etmiş gibi gösterildik” açıklaması yaptı.

Ülke gündeminden düşmeyen havalimanının işletmecisi Emrullah Turanlı’ya ait T&T şirketi, bu kez de vergi listelerindeki pozisyonuyla haber oldu.

2023 yılında Havalimanı’ndan ülkeye giriş ve çıkış yapan 3 milyon 900 bin civarındaki yolcunun çeşitli kalemler altında bıraktığı paraya rağmen, T&T’nin 1 milyar 138 milyon 987 bin lira zarar ettiği açıklandı.

KKTC’de tescilli 7 bin 579 şirket içinde en çok zarar beyan eden şirketin, Havaalanı İşletmecisi T&T olması, kamuoyunda şaşkınlık yarattı. T&T daha birkaç yıl öncesine kadar, “en çok vergi ödeyen şirket” olmakla övünüyordu!

Havalimanı işletmecisi T&T, elektrik borcunu ödemediği için sık sık gündeme gelirken, Genel Müdürü Serhat Özçelik şirketin kârda olduğunu bildirdi. Özçelik, T&T'nin 2023 yılında 420 milyon TL kâr elde ettiğini belirtti

53 milyon TL elektrik borcuna sahip olan T&T Havalimanı İşletmeciliği Şirketi, Maliye Bakanlığı’nın 2023 yılına ait vergi matrah ve miktarlarının açıklanmasının ardından kamuoyunda zararda olduğu yönünde spekülasyonlar yapıldığını savundu. Özçelik, şirketin “operasyonel olarak kârlı” olduğunu, ancak amortisman, kur zararı ve yatırım indirimleri gibi nedenlerle vergi matrahı oluşmadığını ifade etti.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Şirketi, 2023 yılında 420 milyon TL işletme karı elde etmiş olmasına karşın; amortisman, kur zararı ve yatırım indirimlerinin “gider” kaydedilmesi sonucunda vergi matrahının oluşmadığını ve operasyonel olarak karlı olmasına rağmen vergi tekniği açısından “zarar ettiğini” kaydetti.

Şirket Genel Müdürü Serhat Özçelik, yazılı açıklamasında, Maliye Bakanlığı’nın 2023 yılına ait vergi matrah ve miktarlarının açıklaması nedeniyle kamuoyunda şirketin zararda olduğuna ve bu nedenle vergi ödemediğine ilişkin spekülasyonlar yapıldığını belirtti.

Kamuoyunun aydınlatılması amacıyla şirketin mali yapısı ile ilgili gerçekleri paylaşmak zorunluluğu doğduğunu ifade eden Özçelik, şunları kaydetti:

“Gerek uluslararası kabul görmüş muhasebe standartları uyarınca gerekse de Vergi Usul Yasası kuralları uyarınca yapılan bu hesaplamayı işletmemizin zarar beyan ettiği şeklinde yorumlamak ve yansıtmak doğru olmadığı gibi işletmemizi küçük düşürme amaçlı bir saldırı niteliğindedir.

İşletmemiz zararda değildir. 2023 yılı için vergi matrahı oluşmaması, KKTC vergi mevzuatının KKTC’nde faaliyet gösteren diğer tüm işletmelere olduğu gibi şirketimize sağlamış olduğu haklar uyarınca hazırlanan 2023 yılı bilançomuzun yasal sonucudur".

İşletmenin kamu maliyesine katkıda bulunmadığı ima edilmek isteniyorsa bunun gerçeklere tamamen aykırı olduğunu kaydeden Özçelik, "İşletmemiz, Ercan Havalimanı’nda ciro paylaşımı esasına göre faaliyet göstermektedir. İlgili sözleşmemiz gereği, 2023 yılında kamu kasasına aktardığımız ciro payı 1,6 milyar TL’den fazladır. 2024 yılının ilk iki dönemi sonunda ödenen ciro payı ise 286 milyon TL’yi aşmış bulunmaktadır" dedi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinin, devletle paydaş olarak çalıştığını belirten Özçelik, hesapların, diğer bütün işletmelere göre çok daha şeffaf olmak zorunda olduğunu ve kamu denetimine tam anlamı ile açık olduğunu kaydetti.

"Bu gerçeği göz ardı eden, işletmemizin prestijini sarsmaya yönelik yayın ve paylaşımlar, işletmemize olduğu kadar KKTC yatırım iklimine de zarar vermekte ve büyük yatırımlar için ihtiyaç duyulan sermaye girişine engel oluşturmaktadır" diyen Özçelik, Ercan Havaalanı gibi dev bir yatırıma imza atmaktan ve bu alanın işletmecisi olmaktan büyük bir gurur duyduklarını ifade etti.

Özçelik, " Kıbrıs Türk halkının refah ve esenliğine katkı koymaya kararlı olduğumuzu kamuoyumuz ile paylaşmak istiyoruz" dedi.