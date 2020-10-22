Vergi rekortmeni yine Tahir Topal

Kurumlar vergisinde Merit Grubu’nun ödediği toplam vergi miktarı 86 milyon 964 bine ulaştı. Şahıslar Vergisi’nde ise Serena ve LC Waikiki’nin KKTC temsilciğini yapan Tahir Topal aldı. Topal, 4 milyon 209 bin lira vergi ödedi
Maliye Bakanlığı, 2019 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanlarını yayımlandı. Listeye göre, 2019 yılının vergi rekortmenleri turizm ve bankacılık sektörleri oldu.
Kurumlar Vergisi’nde ilk sırayı yine Merit Otelleri’nin bağlı olduğu şirketler aldı. Buna göre Voyager Kıbrıs 62 milyon 71 bin, Net Holding 20 milyon 309 bin ve Elite Developement & Management LTD. 4 milyon 584 bin olmak üzere; Merit Grubu’nun ödediği toplam vergi miktarı 86 milyon 964 bine ulaştı. Kurumlar Vergisi’nde ilk 10 arasında ise 6 banka yer aldı.
Türkiye İş Bankası, 52 milyon 669 bin TL vergi ile ilk sırada oldu.
Şahıslar Vergisi’nde ise 2018’de olduğu gibi 2019’da ilk sırayı Serena, LC Waikiki gibi markaların KKTC temsilciğini yapan Tahir Topal aldı. Topal, 4 milyon 209 bin lira vergi ödedi.
Kurumlar Vergisi’nde ilk 10
Voyager Kıbrıs (Merit): 62 milyon 71 bin
Türkiye İş Bankası: 52 milyon 669 bin
Türkiye Garanti Bankası: 46 milyon 930 bin
Türkiye Ziraat Bankası: 26 milyon 776 bin
Creditwest Bank: 20 milyon 689 bin
Net Holding ( Merit Grubu): 20 milyon 309 bin
Nicosia Betting: 17 milyon 369 bin
Kıbrıs Kapitalbank: 15 milyon 856 bin
Kıbrıs İktisat Bankası: 14 milyon 359 bin
Aydoğan Turizm: 14 milyon 67 bin.
Şahıslar Vergisi’nde ilk 10
Tahir Topal: 4 milyon 209 bin
Burak Başel: 2 milyon 101 bin
Harun Maden: Bir milyon 456 bin
Saffet Bekiroğlu: Bir milyon 240 bin
Mustafa Hacıali: Bir milyon 226 bin
Canev Denner: Bir milyon 173 bin
Günay Çerkez: Bir milyon 157 bin
Mete Boyacı: Bir milyon 10 bin
Işın Ramadan Cemil: 941 bin 972
Erol Acarkan: 892 bin 198.
Kurumlar vergisinde ilk 20
Şahıslar vergisinde ilk 20