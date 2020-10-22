Vergi rekortmeni yine Tahir Topal

Kurumlar vergisinde Merit Grubu’nun ödediği toplam vergi miktarı 86 milyon 964 bine ulaştı. Şahıslar Vergisi’nde ise Serena ve LC Waikiki’nin KKTC temsilciğini yapan Tahir Topal aldı. Topal, 4 milyon 209 bin lira vergi ödedi

Maliye Bakanlığı, 2019 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanlarını yayımlandı. Listeye göre, 2019 yılının vergi rekortmenleri turizm ve bankacılık sektörleri oldu.Kurumlar Vergisi’nde ilk sırayı yine Merit Otelleri’nin bağlı olduğu şirketler aldı. Buna göre Voyager Kıbrıs 62 milyon 71 bin, Net Holding 20 milyon 309 bin ve Elite Developement & Management LTD. 4 milyon 584 bin olmak üzere; Merit Grubu’nun ödediği toplam vergi miktarı 86 milyon 964 bine ulaştı. Kurumlar Vergisi’nde ilk 10 arasında ise 6 banka yer aldı.Türkiye İş Bankası, 52 milyon 669 bin TL vergi ile ilk sırada oldu.Şahıslar Vergisi’nde ise 2018’de olduğu gibi 2019’da ilk sırayı Serena, LC Waikiki gibi markaların KKTC temsilciğini yapan Tahir Topal aldı. Topal, 4 milyon 209 bin lira vergi ödedi.Voyager Kıbrıs (Merit): 62 milyon 71 binTürkiye İş Bankası: 52 milyon 669 binTürkiye Garanti Bankası: 46 milyon 930 binTürkiye Ziraat Bankası: 26 milyon 776 binCreditwest Bank: 20 milyon 689 binNet Holding ( Merit Grubu): 20 milyon 309 binNicosia Betting: 17 milyon 369 binKıbrıs Kapitalbank: 15 milyon 856 binKıbrıs İktisat Bankası: 14 milyon 359 binAydoğan Turizm: 14 milyon 67 bin.Tahir Topal: 4 milyon 209 binBurak Başel: 2 milyon 101 binHarun Maden: Bir milyon 456 binSaffet Bekiroğlu: Bir milyon 240 binMustafa Hacıali: Bir milyon 226 binCanev Denner: Bir milyon 173 binGünay Çerkez: Bir milyon 157 binMete Boyacı: Bir milyon 10 binIşın Ramadan Cemil: 941 bin 972Erol Acarkan: 892 bin 198.