Vergi Matrah Dilimleri yayınlandı

Ülkede memur maaşlarının belirlenmesi için günlerdir beklenen Gelir Vergisi Matrah Dilimleri dün Resmi Gazete'de yayımlandı.
2023 vergilendirme dönemi için kişisel indirim miktarı 150 bin TL olarak saptandı.
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