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Vergi Dairesi’ne ilk kadın müdür

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Gelir ve Vergi Dairesi Genel Müdürlüğü’ne Saadet Hüdaverdi atandı

Vergi Dairesi’ne ilk kadın müdür

 
Gelir ve Vergi Dairesi Genel Müdürlüğü’ne ilk kez kadın bir müdür atandı. Saadet Hüdaverdi, Vergi Dairesi’nin yeni müdürü oldu.
Hüdaverdi, Uludağ Üniversitesi’nden Ekonomi mezunu olduğu günden itibaren, bu işe gönül vermiş bir kadın…
Saadet Hüdaverdi, Uludağ Üniversitesi Ekonomi bölümünden 1990 yılında mezun oldu. İlk görev yeri olan Mağusa Vergi Dairesi’ne 1992 yılında başladı, burada farklı görevlerde yer aldı. 2003 yılında ‘psikoloji’ alanında yüksek lisans yaptı.
İlk ‘Katma Vergi Yasası’nın hazırlanmasında etkin bir rol oynadı. Mağusa Gelir ve Vergi Dairesi’nde Kaza Sorumlusu olarak görev yaptı. İskele Vergi Dairesi’nin kurulması gerektiğini tespit etmelerinin ardından kurulumunu tamamladı.
Ardından eşi Ekonomist Hüda Hüdaverdi’nin çalışma şartlarından ötürü Girne Vergi Dairesi’nde Kaza Sorumlusu olarak görev aldı.
2017 yılında 2 yıl boyunda Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti’nde denetçi görevini üstlendi.
Ardından Lefkoşa Vergi Dairesi’ne tayini çıktı ve bu süreçte yasa çalışmalarında görev aldı. 2021 yılında KKTC’nin ilk kadın Vergi Dairesi Genel Müdürü oldu.
 
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