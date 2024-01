Vergi artışına karşı mücadele ateşi

Kamuda yetkili beş sendika, çalışanların vergi oranının yüzde 40’a yükseltilmesini öngören düzenlemeye karşı Başbakanlık önünde “mücadele ateşi” yaktı

Kamuda yetkili beş sendika, çalışanların vergi oranının yüzde 40’a yükseltilmesini öngören düzenlemeye karşı dün Başbakanlık önünde ortak açıklama yaptı. Söz konusu vergi düzenlemesinin “yasallaşmaması” için her türlü hukuksal ve yasal eylem haklarını kullanacaklarını yineleyen sendikalar, “mücadele ateşi” de yaktı.

Sendikalar, söz konusu düzenlemenin yasallaşmak üzere Meclis’te komiteye sevk edilmesi durumunda da “genel greve” gitme uyarısında bulundu.

Sendika temsilcileri ayrıca, Gelir Vergisi Matrah Dilimleri ve Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname’nin iptal edilmesi ve ara emri talebiyle Anayasa Mahkemesi’nde yaptıkları başvuruda yarın hükümet adına yapılacak savunmanın dinleneceğini belirtirken, Anayasa Mahkemesi’nin kararnameyi iptal edeceğine inandıklarını dile getirdi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) temsilcileri, vergi dilimlerinde yapılması öngörülen düzenlemeyle ilgili dün sabah Başbakanlık önünde toplandı.

Kamuda örgütlü beş sendika adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş basına açıklamalarda bulundu.

Beş sendika adına açıklamalarda bulunan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin vergi oranlarının yüzde 40’a çıkartılmasını öngören düzenlemenin ülkede “giderek yoksullaşan halkın daha da yoksullaşmasına neden olacağını” söyledi.

Bengihan, her geçen gün ülkede halkın yoksullaştığını, ülkeyi yönetenlerin halkın alım gücünü korumak için tedbirler alması, vergi ve harçlarla ilgili indirim yapması beklenirken; bunun aksine hükümetinin “vergi oranlarını yüzde 40’a çıkarttığını” söyledi.

Güven Bengihan, bir taraftan da, hükümetin “sermayeye af ve mahsuplaştırmalar getirdiğini”, “bazı büyük iş insanlarının ve bazı sektörlerin teşviklerden kaynaklı hala vergi ödemediğini” savunarak, “40 yıldır bu ülkede dünya zenginler listesine giren ama vergi ödemeyen üniversite patronları var ancak kamu çalışanları, bordro mahkumları yüzde 40 vergi dilimine konulmak isteniyor. Bu yüzden bu hükümet, Ünal Üstel hükümeti emekçi ve halk düşmanıdır” dedi.

Bengihan, sendikaların tüm uyarılarına ve yapılan görüşmelere rağmen hükümetin vergi oranını yüzde 40’a çıkarmasının “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Sendikaların yapılan görüşmelerde, şu anda uygulanan vergi sisteminde yüzde 37 vergi oranının bile çok olduğunu, bu konuda daha adil bir vergi hesaplaması ve vergi matrahı düzenlemesi talep ettiğini kaydeden Bengihan, kendilerine ‘az kazanandan az, çok kazanandan çok alınacak bir vergi hesaplaması yapacağız” denildiğini ve bir çalışma yapmalarının da istendiğini söyledi.

Hükümetin şu an hazırlamış olduğu vergi düzenlemesinde “az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacağı” söyleminin doğru olmadığını yineleyen Bengihan, sendikaların Göç Yasası altında “düşük” maaş alanlarının da 2024’ün ilk altı ayında yüzde 40 vergi oranına gireceğini konusundaki uyarısını anımsattı ve şunları söyledi:

“Herkes yüzde 40 vergi oranına girecektir. Yaptığımız çalışmalara göre, şu an hükümetin hazırlamış olduğu yasa gücündeki kararnameme uygulamada kalırsa, yıllık kişisel geliri 420.000 TL olan, yani aylık 32.307 TL kazancı olan herkes yüzde 40’a girecektir. Bu da demektir ki, yapılacak olan Hayat Pahalılığı artışı ile herkes bu dilime girecektir. Bunun bilinmesini istiyoruz çünkü düşük maaş alanları yanıltıyorlar. Softa şaşırtması yapmaya çalışıyorlar. Sendikalar olarak bu konuda kararlıyız ve bugün burada eylem ateşini, mücadele ateşini yakacağız ve yüzde 40 vergi oranının yasallaşmaması için her türlü hukuksal ve eylemsel hakkımızı arayacağız.”

Bengihan, beş sendikanın söz konusu yasa gücündeki kararnamenin iptal edilmesi ve ara emri talebiyle Anayasa Mahkemesi’nde yaptığı başvuruda, yarın hükümet adına yapılacak savunmanın dinleneceğini belirterek, “yarın (bugün) Anayasa Mahkemesi’nin bu yasa gücündeki kararnameyi iptal edeceğine inanıyoruz” dedi.

Güven Bengihan ayrıca, “hükümetin bu konuda yasa tasarısının ivediliğini alarak Meclis’e gönderdiğini biliyoruz. Meclis’te görüşülmeye başlandığı ilk gün burada bulunan sendikalar genel grev başlatacaktır” uyarısında bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş de, “ülkenin tuhaflıklar ülkesi olmaya aday olduğunu, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, partizanlık iddiaları ile anılmaya başladığını, ülkenin sorma gir hanına döndüğünü” belirterek, “bu devlet böyle yönetilemez” dedi.

Burak Maviş, konuşmasında devamla şunları söyledi:

“Bu ülke içerisinde, sabit bir maaşla gelirini korumaya çalışan insanlarımızın vergisini artırarak bu maliye yönetilemez. Buradan çağrımız açıktır; yüzde 40 vergiyi kabul etmiyoruz, insanca bir yaşam istiyoruz, yolsuzluğun, gaspın, hırsızlığın olmadığı, sokaklarda çocuklarımızın güvenle dolaşacağı bir ülke istiyoruz. Bu ülkede bizlerden talep edilen verginin dışında; bağışladıkları, talep etmedikleri, görmezden geldikleri, ‘nereden buldun yasası’nı işletmeyerek hesaplarında paralar biriktirdiği nice nice, kocaman insanlar, bürokratlar ve patronlar vardır. Bugün, bu ateşi biz vatandaş için yakıyoruz”