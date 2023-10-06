Vergi affı 13 Ekim’e kadar uzatıldı… Vergi Dairesi şubeleri hafta sonu açık olacak

Maliye Bakanlığı, vergi affını 13 Ekim’e kadar uzattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vergi ve kamu borcu olan yükümlülerin, 2 Ekim’de sonlanan vergi affı uygulamasının, affın son üç gününde yaşanan yoğun talep üzerine, af yasası süresinin 13 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 7 Ekim Cumartesi ve 8 Ekim Pazar günleri 09.00-15.00 saatleri arasında, Gelir ve Vergi Dairesi'ne bağlı tüm şubelerin açık olacağı da duyuruldu.

