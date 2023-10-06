Vergi affı 13 Ekim’e kadar uzatıldı… Vergi Dairesi şubeleri hafta sonu açık olacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vergi ve kamu borcu olan yükümlülerin, 2 Ekim’de sonlanan vergi affı uygulamasının, affın son üç gününde yaşanan yoğun talep üzerine, af yasası süresinin 13 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, 7 Ekim Cumartesi ve 8 Ekim Pazar günleri 09.00-15.00 saatleri arasında, Gelir ve Vergi Dairesi'ne bağlı tüm şubelerin açık olacağı da duyuruldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.