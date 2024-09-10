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“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”

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UBP Genel Başkan Adayı Taçoy söz verdi: “Yapamayacağımız sözü vermeyecek, verdiğimiz sözü er ya da geç ama mutlaka yerine getireceğiz”

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“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, “Laf Değil İcraat Üreteceğiz” konseptiyle başlatmış olduğu sorunların çözümüne yönelik vizyonunu açıklamaya “İcraat Takip Kurulu”nun oluşumuna ilişkin açıklamasıyla devam etti.

“Hükümet icraatlarının uygulamasını takip için İcraat Takip Kurulu oluşturacağız” diyen Taçoy, tutulmayan sözlerin, halkın siyaset ve hükümetler adına en fazla şikayet ettiği durum olduğunun altını çizdi.

Buna istinaden, göreve geldiğinde hükümet projelerinin ve bunlara bağlı icraatların takibi maksadıyla kurulacak olan İcraat Takip Kurulu’nun doğrudan başbakanlığa bağlı olacağını ifade eden Taçoy, böylelikle projelerin doğru ilerlemesinin ve icraatların halka ulaşmasının sağlanacağının altını çizdi.

“Yapamayacağımız sözü vermeyecek, verdiğimiz sözü er ya da geç ama mutlaka yerine getireceğiz” diyen Taçoy, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının siyasetten ve hükümetlerden en çok şikâyet ettiği alan çokça tutulmayan sözler verilmesidir. Hükümetin ilan ettiği proje ve icraatları günü gününe izleyecek, bu konuda hükümete doğru verileri iletecek Başbakanlığa bağlı yeni bir İcraat Takip Kurulu oluşturulacaktır. Yapamayacağımız sözü vermeyecek, verdiğimiz sözü er ya da geç ama mutlaka yerine getireceğiz

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