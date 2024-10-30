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"Verdiği mücadeleler unutulmayacak”

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Sonay Adem, altıncı yıl dönümünde Gazimağusa’da kabri başında anıldı

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"Verdiği mücadeleler unutulmayacak”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski milletvekillerinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Sonay Adem, dün sabah ölümünün altıncı yıl dönümünde Gazimağusa’da kabri başında anıldı. 

Konuşmalar yapılarak Adem’in hatıralarının ve fikirlerinin hatırlatıldığı tören, mezarına çiçek konmasıyla son buldu. 

Anma töreninde konuşan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Sonay abiyi kaybedeli 6 yıl oldu. Siyaset sahnesinde emek ve barış mücadelesinin önemli sembollerindendi. İyi bir siyasetçiydi. Konulara hakimiyeti, araştırmacılığı, iddiası, kararlılığı ve cesareti bıraktığı izin en derin unsurlarıdır." ifadelerini kullandı. 

Sonay Adem'in verdiği mücadelelerin önemine işaret eden Akansoy, söz konusu mücadelenin yollarını aydınlatmaya devam edeceğini vurguladı.

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