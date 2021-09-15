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Velilerin okul kıyafeti isyanı

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İki çocuklu bir ailenin okula ödeyeceği üniforma ücreti 2.766 TL!

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Velilerin okul kıyafeti isyanı

 
13 Nisan 2021 tarihinde ismi değişerek “İrsen Küçük Ortaokulu” olan okuldan bir veli, okul üniformalarının fiyatlarını gösterdi.
2 çocuğu olduğunu ve aynı okula gittiğini söyleyen veli okul üniforma fiyatlarına ‘adalet mi bu’ şeklinde isyan etti.
OKUL ARMASI DEĞİŞTİ, FİYAT VELİLERE KALDI
Aynı zamanda okulun isminin değişmesiyle birlikte, okul armaları da değişti. Arma değişikliği yüzünden okul, velilerden arma başına da ücret talep etti.
İki çocuklu bir ailenin okula ödeyeceği üniforma ücreti: 2.766 TL
Pantolon: 165x2:330 TL
Tişört: 86x2: 172 TL
Şort: 86x2: 172 TL
Mont: 273x2: 546 TL
Lakos: 104x2: 208 TL
Eşofman: 257x2: 514 TL
Sweatshirt fermuarlı: 165x2: 330 TL
Kazak: 95x2: 190 TL
Sweatshirt kapüşonlu: 152x2: 304 TL
                                       TOPLAM: 2.766 TL
 
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