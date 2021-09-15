Velilerin okul kıyafeti isyanı

İki çocuklu bir ailenin okula ödeyeceği üniforma ücreti 2.766 TL!





13 Nisan 2021 tarihinde ismi değişerek “İrsen Küçük Ortaokulu” olan okuldan bir veli, okul üniformalarının fiyatlarını gösterdi.

2 çocuğu olduğunu ve aynı okula gittiğini söyleyen veli okul üniforma fiyatlarına ‘adalet mi bu’ şeklinde isyan etti.

OKUL ARMASI DEĞİŞTİ, FİYAT VELİLERE KALDI

Aynı zamanda okulun isminin değişmesiyle birlikte, okul armaları da değişti. Arma değişikliği yüzünden okul, velilerden arma başına da ücret talep etti.

İki çocuklu bir ailenin okula ödeyeceği üniforma ücreti: 2.766 TL

Pantolon: 165x2:330 TL

Tişört: 86x2: 172 TL

Şort: 86x2: 172 TL

Mont: 273x2: 546 TL

Lakos: 104x2: 208 TL

Eşofman: 257x2: 514 TL

Sweatshirt fermuarlı: 165x2: 330 TL

Kazak: 95x2: 190 TL

Sweatshirt kapüşonlu: 152x2: 304 TL

TOPLAM: 2.766 TL

