Veliler PCR sonuçlarında sahtecilik mi yaptı?

Girne’de 23 Nisan İlkokulu’nda bazı velilerin PCR test sonuçları üzerinde tahrifat yaparak ‘evrak sahteciliği’ suçu işlediği ve okul yönetiminin bunu polise bildirmediği ileri sürülüyor

Sahte Adapass skandalının ardından şimdi de sahte PCR testi yapıldığı anlaşıldı.Girne’de 23 Nisan İlkokulu yönetimi 9 Aralık’ta velilere gönderdiği bilgilendirme yazısında, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine PCR testinin zorunlu olmadığı ancak velilerden aşılı olanların 14 günde aşısız olanların ise 7 günde bir PCR test sonucu bildirmelerinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.Ancak bilgilendirme yazısındaki bir detay velileri hem kızdırdı hem de endişelendirdi.Yazının ‘Önemli Not’ olarak belirtilen kısmında, bazı velilerin test sonuçlarında tahrifat yaptığının (aslını bozarak değiştirme) tespit edildiği ve bunun bir suç olduğu belirtildi.Bu noktada velilerin tepkisi ise yasal olarak (Evrak sahteleme, tedavüle sürme) kamu suçunu oluşturan bu durum karşısında, okul yönetiminin polise şikâyette bulunup bulunmadığının belirtilmemesi oldu.PCR testlerinde sahtecilik yaptığı ve bunu okul yönetimine vererek tedavüle sürdüğü iddia edilen velilerin kim olduğu ve yönetimin polise neden bilgi vermediği ve bu kişilerin okul yönetiminin anlamayacağı şekilde test evraklarında sahtecilik yapmaya devam edip etmediği ise bilinmiyor.