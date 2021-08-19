Veliler endişeli

2021-2022 eğitim yılının yüz yüze gerçekleştirileceği açıklansa da, özellikle covid-19 vakalarındaki önlemez artış, yüz yüze eğitimin nasıl başlayacağı konusunda kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Eğitimin bu yıl da online olarak devam etmesi halindeyse öğrenciler için kayıp bir yıl daha anlamına geliyor





Pandemi döneminde ülkemizdeki internet altyapısının yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, birçok öğrenci ve öğretmen geçtiğimiz yıl verimsiz bir eğitim dönemi geçirdi. Öğrenciler için bir eğitim yılı kayıp olarak kayıtlara geçerken, internet altyapısı yetersizliğinden ötürü online eğitimde sınıfta kaldık.

Dünyanın birçok ülkesinde fiber internet ve 5G teknolojisi yaygın olarak kullanılıyorken ve yüksek bağlantı hızları için düşük fiyatlar ödeniyorken ülkemizde en çağdışı internet sistemlerine en yüksek bedelleri ödemek zorunda kalıyoruz.

Vatandaşlar, mobilde 3G sistemine ve en fazla 15-20 Megabite bağlantı hızına çıkan sabit internet sistemleri için çuvalla para ödemek zorunda kalırken, internetin yoğun kullanıldığı saatlerde ödenen faturanın karşılığı alınamıyor.

Fiber optik altyapısının eksikliği büyük sıkıntılar yaratırken, 2021-2022 eğitim yılının yüz yüze gerçekleştirileceği açıklansa da, özellikle covid-19 vakalarındaki önlemez artış yüz yüze eğitimin nasıl başlayacağı konusunda kafalarda soru işaretleri yaratıyor.

Eğitimin bu yıl da online olarak devam etmesi halinde, mevcut yetersiz internet altyapısı nedeniyle öğrenciler için kayıp bir yıl daha anlamına geliyor. Öğrencilerin eğitim hayatındaki 2 yıllık kayıp, kapanamayacak bir yara olarak gelecekteki hayatlarını olumsuz etkileyecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Eski Bakanı Tolga Atakan, bakanlığı döneminde internet altyapısının geliştirilmesi için birçok proje ürettiklerini fakat bunun için ülkedeki mevcut altyapının özelleştirilmesinin şart olduğunu belirtti. Artık iletişim çağında yaşadığımızı ve bugün dünyaya bakıldığında komünizmin kalesi Rusya’nın dahi iletişimi özelleştirdiğine dikkat çeken Tolga Atakan, “Çağı yakalamak için yatırım yapmak şart. Bunun için de paraya ihtiyaç var. Devletimiz de bu yatırımı yapacak bütçe yok. Yakın bir zamanda olacak mı? Olmayacak. Biz 100 metre yolu bile yapamazken, bu konuda özelleştirilme projelerine karşı çıkmamalıyız” dedi. Ülkedeki özelleştirmelerin bugüne kadar düzgün yapılmaması nedeniyle, halkın özelleştirme düşüncesinden korktuğunu ifade eden Atakan, çağın oldukça gerisinde kaldığımızı da ifade etti.

