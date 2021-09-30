Vekillere ‘sorumluluk’ çağrısı

Meclis Başkanı Sennaroğlu, tüm milletvekillerinin sorumluluk bilinci içerisinde olmasını gerektiğine dikkat çekti



‘Nisap’ sorunu gölgesinde yasama yılı çalışmalarını tamamlayamayarak kapanan Meclis, yarın açılacak. 3 aylık aranın ardından törensel açılış yapılacak Meclis Genel Kurulu’nda gözler yeni döneme çevrildi.

Aralarında erken seçim tarihini belirlemek dahil, 9 önemli yasa çalışmasının bulunduğu Meclis, 30 Haziran’daki gündemle yeniden toplanacak.

Siyasi partilerden elde edilen bilgiye göre; 1 Ekim’de gerçekleşecek Meclis’teki ‘törensel açılışa’ muhalefet kanadından CTP, HP ve TDP katılacak. Ancak 3 parti de 4 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek, yasama çalışmalarına UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin nisabı sağlayarak, Genel Kurul’u açması halinde destek verecek.

YDP’den istifa ederek, Millet Partisi’ni kuran, Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu da hükümete nisap konusunda destek vermeyecek. Hükümete 3 bağımsız vekil, Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç ve Hasan Topal nisap konusunda destek sağlayacak.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis sosyal medya platformlarından yeni yasama yılının başlayacak olması nedeniyle videolu mesaj yayımladı.

Cumhuriyet Meclisi çalışmalarının, bir buçuk yıldan beridir dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından etkilendiğini ve salgın nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’nin birleşimlerine kısa aralar verilmek zorunda kalındığını anımsatan Sennaroğlu, bu durumdan komite çalışmalarının da etkilendiğini ve birçok yasa tasarı ve önerilerinin yasalaşmasının olanağının sağlanamadığını ifade etti.

Bu nedenle Bakanlar Kurulu tarafından, ekonomik krizleri önleyici tedbirlerin alınması amacıyla işyerleri ve çalışanları destekleyici bir dizi ekonomik konuyu içeren, Yasa Gücünde Kararnamelerin yayımlandığını belirten Sennaroğlu, Meclisin bu dönemde de insan yaşantısını kolaylaştırmak için üzerine düşen vazifeleri aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Sennaroğlu, videolu mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“Başta yüce Meclisimiz olmak üzere tüm kurumlarımızın işlevselliğiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlenmeye devam edecektir. Her koşulda devletimize destek vererek hayati konularda kararlılıkla yanımızda duran Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne de şükranlarımı sunuyorum.

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılında tüm fonksiyonlarıyla birlikte özverili çalışmalarını sürdüreceğine ve tüm milletvekillerimizin sorumluluk bilinci içerisinde toplumsal faydaya katkı sağlayacağına inanıyor, verimli bir yasama yılı geçirilmesini temenni ediyorum.”



