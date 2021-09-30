banner583
Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor
Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor
38 0
Pandemi Hastanesi'nde ‘bebek’ mutluluğu
Pandemi Hastanesi'nde ‘bebek’ mutluluğu
28 0
 
Tünel Yolu’nda son drag heyecanı
Tünel Yolu’nda son drag heyecanı
11 0
Sürat ve dikkatsizliği canına mal oldu
Sürat ve dikkatsizliği canına mal oldu
1.7B 0
Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor
Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor
200 0
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
13 0
Alışveriş çadırı mı mülteci çadırı mı?
Alışveriş çadırı mı mülteci çadırı mı?
3.3B 1
banner661

Vekillere ‘sorumluluk’ çağrısı

banner476

Meclis Başkanı Sennaroğlu, tüm milletvekillerinin sorumluluk bilinci içerisinde olmasını gerektiğine dikkat çekti

banner714
Vekillere ‘sorumluluk’ çağrısı

‘Nisap’ sorunu gölgesinde yasama yılı çalışmalarını tamamlayamayarak kapanan Meclis, yarın açılacak. 3 aylık aranın ardından törensel açılış yapılacak Meclis Genel Kurulu’nda gözler yeni döneme çevrildi.
Aralarında erken seçim tarihini belirlemek dahil, 9 önemli yasa çalışmasının bulunduğu Meclis, 30 Haziran’daki gündemle yeniden toplanacak.
Siyasi partilerden elde edilen bilgiye göre; 1 Ekim’de gerçekleşecek Meclis’teki ‘törensel açılışa’ muhalefet kanadından CTP, HP ve TDP katılacak. Ancak 3 parti de 4 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek, yasama çalışmalarına UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin nisabı sağlayarak, Genel Kurul’u açması halinde destek verecek.
YDP’den istifa ederek, Millet Partisi’ni kuran, Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu da hükümete nisap konusunda destek vermeyecek. Hükümete 3 bağımsız vekil, Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç ve Hasan Topal nisap konusunda destek sağlayacak.
Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis sosyal medya platformlarından yeni yasama yılının başlayacak olması nedeniyle videolu mesaj yayımladı.
Cumhuriyet Meclisi çalışmalarının, bir buçuk yıldan beridir dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından etkilendiğini ve salgın nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’nin birleşimlerine kısa aralar verilmek zorunda kalındığını anımsatan Sennaroğlu, bu durumdan komite çalışmalarının da etkilendiğini ve birçok yasa tasarı ve önerilerinin yasalaşmasının olanağının sağlanamadığını ifade etti.
Bu nedenle Bakanlar Kurulu tarafından, ekonomik krizleri önleyici tedbirlerin alınması amacıyla işyerleri ve çalışanları destekleyici bir dizi ekonomik konuyu içeren, Yasa Gücünde Kararnamelerin yayımlandığını belirten Sennaroğlu, Meclisin bu dönemde de insan yaşantısını kolaylaştırmak için üzerine düşen vazifeleri aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.
Sennaroğlu, videolu mesajını şu ifadelerle tamamladı:
“Başta yüce Meclisimiz olmak üzere tüm kurumlarımızın işlevselliğiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlenmeye devam edecektir. Her koşulda devletimize destek vererek hayati konularda kararlılıkla yanımızda duran Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne de şükranlarımı sunuyorum. 
Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılında tüm fonksiyonlarıyla birlikte özverili çalışmalarını sürdüreceğine ve tüm milletvekillerimizin sorumluluk bilinci içerisinde toplumsal faydaya katkı sağlayacağına inanıyor, verimli bir yasama yılı geçirilmesini temenni ediyorum.”

 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.