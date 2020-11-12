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Vekillere hayret ediyorum”

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Meclis Eski Başkanı Siber, meclis başkanlığının hükümeti bekleyemeyeceğini, Meclisin hükümeti denetlediğini kaydederek “Bir bakanlık gibi görülmeye başlandı ve pazarlık konusu oldu. Yok böyle bir şey” diye konuştu

Vekillere hayret ediyorum”
 
 
KTC Cumhuriyet Meclisi görevine "meclis başkanından yoksun" devam ediyor.
Konuyla ilgili yasal tartışmalar devam ederken Eski Meclis Başkanlarından Dr. Sibel Siber konu hakkında sert çıkıştı. 
Siber, milletvekillerini ibretle ve hayretle izlediğini vurguladı. 
“Hiçbir milletvekili de rahatsız değil, bunu hayretle izliyorum” diyen Eski Meclis Başkanlarından Dr. Sibel Siber, meclis başkanlığının hükümeti bekleyemeyeceğini, Meclisin hükümeti denetlediğini kaydederek “Bir bakanlık gibi görülmeye başlandı ve pazarlık konusu oldu. Yok böyle bir şey” diye konuştu.
Sibel Siber katıldığı TV programında “Parlamenter sitemin en büyük özelliği kuvvetler ayrılığı… Meclis hükümeti denetler. Meclis üsttedir. En tepededir. Meclis başkanlığı neden hükümeti bekliyor? Yok böyle bir şey… Ben seçildiğimde CTP-DP vardı o sonra değişti UBP geldi. Dendi ki meclis başkanı değişecek mi? Bir bakanlık gibi görülmeye başlandı ve pazarlık konusu oldu. Hiçbir milletvekili de rahatsız değil, bunu hayretle izliyorum” ifadelerini kullandı.
Siber mevcut siyasi partilerin bugün olduğu gibi hala ayni şekilde devam etmeleri durumunda yeni bir siyasi akıma ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Siber şöyle konuştu:
“Mevcut anlayışın dışında;  seçilme üzerine değil devletin yönetiminin halkın layık olduğu şekle getirilmesi için korkusuz, - yani ya seçilmezsem korkusu olmayan- özgüveni, bilgisi ve donanımı, halka vereceği mesajı net olan, eleştirilerinin karşılığında yerine koyabileceğini rahatlıkla söyleyebilen, kadınların daha önce olduğu bir siyasi partinin bu ülkenin aydınlık bir yüzü olabileceğini düşünüyorum”
Böyle bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Dr. Sibel Siber, “Benim buna inancım vardır, bu heyecanı yitirmemek lazımdır” dedi
Ülkelerin dibe vurdukları dönemlerde mutlaka ortaya yeni ışıkların çıktığını ifade eden Siber, Atatürk Türkiyesi ve Fillandiya’yı örnek gösterdi.
“Yeter ki o ruh yakalansın”  diyen Siber, topluma verdiği güvenle bu işler, yapılabileceğine inanan kişilerin bir araya geleceği bir yapının umut olacağını kaydetti.
Sibel Siber, “Böyle bir yapı oluşursa ben de böyle bir yapıda ya mutfağında ya da daha ön saflarda yer almak isterim” diye konuştu
 
 
 
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