Vekil koltukları çocuklarındı

İrsen Küçük Ortaokulu öğrencileri Meclisi ziyaret etti, vekil koltuklarına oturdu

İrsen Küçük Ortaokulu öğrencileri Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret ederek şiirler okudu.10 Kasım Atatürk’ü anma haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “en iyi hazırlanmış pano” yarışmasında birinci gelen İrsen Küçük Okulu öğrencilerine ödül olarak Cumhuriyet Meclisi gezdirildi ve Genel Kurul Çalışmaları hakkında bilgiler verildi.Genel Kurul’da vekillerin koltuklarına oturan öğrencilerden Emirali Aşkaroğlu kürsüye davet edilerek ”Andımızı” okudu.Daha sonra Ada Yusuf Karagündüz isimli öğrenci merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın yazdığı “Benim iki bayrağım var” adlı şiiri okudu.Onun ardından Asya Tutucu isimli öğrenci de “Bu memleket bizim” isimli şiir okudu.Şiirlerin okunmasının ardından kısa bir konuşma yapan Meclis Başkanı Zorlu Töre, öğrencileri, Cumhuriyet Meclisi’nde ağırlamaktan memnun olduğunu dile getirerek, “ İnşallah tahsilinizi tamamladığınızda hayırlı insanlar olacaksınız. Kiminiz milletvekili, kiminiz mimar, mühendis olacaksınız. Hepiniz aydınlık günlere yürüyeceksiniz. Bu Cumhuriyeti sizlere sapasağlam devredeceğiz. Siz de bu Cumhuriyete sahip çıkacaksınız.” ifadelerini kullandı.