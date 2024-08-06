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Vedat Kaner Vakfı, Yükseköğrenim Destek Bursu başvuruları sürüyor

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Vedat Kaner Vakfı, 2024-2025 Yükseköğrenim Destek Bursu başvuruları 9 Ağustos’ta sona eriyor

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Vedat Kaner Vakfı, Yükseköğrenim Destek Bursu başvuruları sürüyor
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Vedat Kaner Vakfı, 2024-2025 eğitim yılında 5 üniversite öğrencisine burs verecek.
Vakıf'tan verilen bilgiye göre, bu yıl üçüncü kez verilecek yükseköğrenim destek bursu için başvurular 9 Ağustos Cuma günü sona erecek.
Vedat Kaner Vakfı olarak, gençlerin yükseköğrenim hayatlarında karşılaşabilecekleri maddi zorlukları hafifletmek ve başarılarına katkı sağlamak amacıyla, geleceğin güçlü bireylerini yetiştirmeyi hedeflemekte oldukları belirtilen açıklamada, geçtiğimiz eğitim-öğretim dönemlerinde, "Vedat Kaner Vakfı Yükseköğrenim Destek Bursu" ile üniversitelerin Hemşirelik, Özel Eğitim Öğretmenliği, Elektrik Teknolojsi, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği gibi farklı bölümlerde öğrenimlerine devam eden gençlere verildiği aktarıldı.
Ayrıca, gençlerin eğitim hayatlarında önemli bir rol oynamayı ve onların başarılarına destek olmayı amaçlayan yükseköğrenim destek bursu programının, vakıf için önemli bir sorumluluk ve gurur kaynağı olduğu vurgulandı. Vedat Kaner Vakfı, eğitime olan inancı ve gençlerin geleceğe umutla bakmaları için kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor.
Bu yıl da burs, KKTC kimliği sahibi öğrenciler ile ortaöğretimini KKTC okullarında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayacak. Başvuru ve detaylı bilgi için vakfın resmi internet sitesini ziyaret edilebilecek: www.vedatkanervakfi.org.
 
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