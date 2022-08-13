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“Veda değil kavuşma”

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İsmail’in kardeşi Sultan Şeker duygularını aktardı: “Bu bir vedalaşma değil, bir kavuşma. En azından ‘buradadır’ diyebileceğim, gidip dua okuyabileceğim bir mezarı var artık”

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“Veda değil kavuşma”

Şehit Orhan İsmail için dün düzenlenen cenaze töreninde İsmail’in kardeşi Sultan Şeker de büyük acı yaşadı.
Kardeşleri Yaşar İsmailoğlu, Hamit Latif Barut, Havva İsmail ile birlikte cenaze törenine katılan ve ağabeyi Orhan İsmail’i tabutuna sarılarak son yolculuğuna uğurlayan Sultan Şeker duygularını aktardı. 
Çok üzüntülü olduğunu ancak bunun yanısıra huzurlu olduğunu kaydeden Sultan Şeker, “en azından ‘buradadır’ diyebileceğim, gidip dua okuyabileceğim bir mezarı var artık” ifadelerini kullandı.  Tüm bu süreçte olduğu gibi cenaze töreninde de yanında olan Sevgül Uludağ’a teşekkür eden Sultan Şeker, bu defin törenini bir vedalaşma değil, bir kavuşma olarak gördüğünü söyledi.  
 
 
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