Ve nihayet 3 ay sonra bir ilk

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1465 olduğunu, COVID 19 pozitif vakaya rastlanmadığını ve 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Buna göre üç ay aradan sonra ilk kez bugün COVID 19 vakasına rastlanmadı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün yapılan test sayısı: 1465
Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: Yok
Ülke dışından gelen vakalar –
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar -
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-22
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 169.045
Toplam Vaka Sayısı- 757
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 647
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 106
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 80
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok”