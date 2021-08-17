Vatandaşlıklara ‘golifalı’ tepki

TDP’li gençler, hükümetin vatandaşlık uygulamalarını protesto etmek için tepsi içinde “gollifa” dağıttı



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, dün Başbakanlık önünde vatandaşlık uygulamalarını protesto ederek, hükümeti “golifa gibi” vatandaşlık dağıtmakla suçladı.

TDP Gençlik Örgütü, şu anki şekliyle vatandaşlık uygulamalarının durdurulması ve evrensel insan hakları doğrultusunda hazırlanacak yeni Vatandaşlık Yasası ve Beyaz Kimlik uygulamasının hayata geçirilmesini çağrısında bulundu.

TDP Gençlik Örgütü’nden bir grup, dün saat 12.30’da Başbakanlık önünde toplanarak, vatandaşlık uygulamaları konusunda basın açıklaması yaptı. Grup üyeleri, sembolik olarak hükümetin vatandaşlık uygulamalarını protesto etmek için tepsi içinde “gollifa” dağıttı.

TDP Gençlik Örgütü Başkanı Arda Çeliker “Bir ülke gösteriniz ki kendi nüfusunun kat be kat üzerinde gollifa gibi vatandaşlık dağıtsın. Bir ülke gösteriniz ki hükümet edenler kendi siyasi gelecekleri için elinde tuttuğu vatandaşlık verme yetkisini deniz aşırı odakların iki dudağı arasına devretsin” dedi. Çeliker, açıklamasında şunları söyledi:

“Toplumumuzda bir süredir farklı kökenlerden insanlar arasında çıkan ötekileştirme sorunu, yakın geçmişimizle birlikte artık aynı kökenden insanlar arasında da kendini hissettirmektedir. Yaşanan bu ötekileştirme, bir yandan Kıbrıs Türk halkı içerisine öfke tohumları ekerken, öte yandan yıllar önce ailesi Kıbrıs’a göç eden, burada doğup büyüyen, emeğini akıtarak hayatını kazanan, burayı artık vatan gören kardeşlerimizi hükümet karşısında siyasi rehin pozisyonuna düşürmektedir.”

Şu an yürürlükte olan Vatandaşlık Yasası’ndaki entegrasyon programı eksikliğinin sosyal yaşamda ciddi sorunları beraberinde getirdiğini savunan Çeliker, “Kültürlerin beraber ve özgürce yaşatılması gerektiği anlayışı yerine bir kültür çatışmasının zemini haline getirilmiş olan bu mevzuat, seçim zamanlarında da oy fırsatçılığına kapı aralar noktadadır” dedi.



