Vatandaşlar un stoğuna başladı

Dünyanın tahıl ambarları diye adlandırılan Rusya ve Ukrayna’nın savaşa girmesi, ülkemizde de korku ve paniğe yol açtı. Buğdaysız, unsuz kalma endişesi taşıyan birçok vatandaş, un fabrikalarına akın edip un satın almaya başladı





Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs’ın Rusya ve Ukrayna savaşından kaynaklı ekmeklik buğday sıkıntısı çekeceği iddiaları, vatandaşları paniğe soktu.

Ülkemizde birçok vatandaş buğdaysız, unsuz kalma endişesiyle un fabrikalarına akın edip un satın almaya başladı.

Arun Direktörü Tolga Ahmet Raşit, dünyanın tahıl ambarları diye adlandırılan iki ülkesi Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler nedeniyle, buğday ve un ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını belirtirken, yerli üretimin önemine de vurgu yaptı.

Raşit'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Dünyanın tahıl ambarları diye adlandırılan iki ülkesi Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın ülkemizde de halkımız arasında korku ve paniğe yol açtığını gözlemlemekteyim. Bugün buğdaysız, unsuz kalma endişesi taşıyan birçok insan fabrikamızın veznelerine yoğun bir ilgi göstererek un satın aldılar. Ayrıca gün boyunca beni arayan birçok insan ve müşterimiz konu ile ilgili endişelerini dile getirdiler. Öncelikle belirtmek isterim ki halkımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değildir. Arun un Fabrikası olarak yeterli un ve buğday stoklarımız mevcuttur. Fabrikamız her zorlu koşulda olduğu gibi üretimine devam ederek ülkemizin tüm kesimlerine un tedarik etmeye devam edecektir. Yerli üretimin bir ülke için ne kadar önemli olduğu böyle zamanlarda çok daha iyi anlaşılmaktadır. Bu yüzden stratejik öneme sahip yerli un fabrikalarının değeri herkes tarafından iyi bilinmelidir. Tüm halkımız müsterih olsun buğday ve un ile ilgili bir sıkıntı kesinlikle yoktur ve yaşanmayacaktır.”



