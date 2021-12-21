Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın

CMIRS’in Aralık ayında yaptığı kamuoyu araştırmasına göre halkın çoğunluğu ciddi bir bunalımdan geçiyor. CMIRS’e göre bu çalışmadan çıkan sonuçlar, 2013’ten beri yapılan tüm çalışmaların en kötü ve karamsar sonuçlarını içeriyor

*Halkın en önemli sorunları sırasıyla ekonomik sorunlar, enflasyon, düşük maaşlar, işsizlik ve Kıbrıs Sorunu oldu. Koronavirüs salgını bile en önemli 5 sorun arasına giremedi*Ankete katılanların 93.39’u ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünüyor*Katılımcıların sadece yüzde 16.4’ü ailesinin mali durumunun iyi olduğunu söyledi*Vatandaşların yüzde 80.12’si mutfak giderlerini karşılayamamak konusunda kaygılı*Katılımcıların yüzde 76.41’i taksitlerini ödeyememek konusunda kaygılıAnkete katılanların ortalama mutluluk puanı 10 üzerinden 5.54Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmalarının Aralık 2021 dönemi sonuçları yayımlandı.500 kişi ile telefon anketi şeklinde yürütülen araştırma sonuçları, ülkede ekonomik beklentiler ve mutluluk oranları konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmakta olduğunu ortaya koydu.Araştırma sonuçlarını değerlendiren CMIRS “Bu çalışma 2013’ten beri yaptığımız tüm çalışmaların en kötü ve karamsar sonuçlarını içermesi açısından dikkat çekicidir. Öyle ki bu dönemde korona en önemli sorunlar arasında kendine yer bulamamış durumdadır” açıklamasını yaptı.CMIRS’in araştırma sonucunun raporunda “Kendine güveni olmayan, geleceğe dair bir umudu olmayan toplumun ciddi bir bunalımdan geçiyor olduğu ve bunun oldukça büyük sosyal sorunları da beraberinde getireceği ortadadır. Bir seçim döneminde olmamıza rağmen toplum içerisinde geleceğe dair herhangi bir umut bulunmaması oldukça düşündürücüdür” ifadelerine yer verildi.Araştırma sonuçlarına göre karamsar beklentiler ve artan bunalım yanında özellikle siyaset ve ekonomi üzerinde etki edemediğini düşünen toplumun sosyal patlamalara açık hale geldiği belirtildi.Ankete katılanların 93.39’u ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini belirtti. Bu oran bu güne kadarki en yüksek oran olarak dikkat çekti. Diğer bir deyişle, ülkede işlerin doğru gittiğini düşünenlerin oranı sadece yüzde 6.61’dirBu dönemde ülkenin en önemli sorunları çoğunlukla ekonomiktir. Katılımcılara göre bu dönem en önemli sorunlar sırasıyla: ekonomik sorunlar, enflasyon, düşük maaşlar, işsizlik, ve Kıbrıs Sorun’dur. Ekonomik sorunların ciddi artış göstermesiyle Korona bu dönemde en önemli 5 sorun arasına girememiş olup düşük maaşlar ilk kez bu kadar önemli bir sorun haline gelmiştirEkonomik beklentiler bu güne kadarki en karamsar noktadadır. Ankete katılanların yüzde 83.54’ü kendi ekonomik durumunun 2 sene içerisinde daha kötü olacağını düşünüyor.Ülkenin gelecekteki ekonomik durumu ile ilgili beklentiler daha da kötümserdir. Katılımcıların yüzde 90.72’si ülkenin ekonomik durumunun önümüzdeki 2 sene içerisinde daha kötü olacağını belirtti.Katılımcıların sadece yüzde 16.4’ü ailesinin mali durumunun iyi olduğunu belirtti.Katılımcıların yüzde 80.12’si mutfak giderlerini karşılayamamak konusunda kaygılı olduğunu belirtti. Bu oran Eylül 2021’de yüzde 70.29, Mart 2021’de yüzde 33.06 idi.Katılımcıların yüzde 81.04’ü hayat standardını koruyamamak konusunda kaygılı olduğunu belirtti. Bu oran Eylül 2021’de yüzde 80.73, Mart 2021 anketinde yüzde 39.52 idi.Katılımcıların yüzde 76.41’i taksitlerini ödeyememek konusunda kaygılıdır. Bu oran Eylül 2021’de yüzde 73.51, Mart 2021 anketinde yüzde 35.56 idiKatılımcıların yüzde 78.38’i sağlık harcamalarını karşılayamamak konusunda kaygılıdır. Bu oran Eylül 2021’de yüzde 78.23, Mart 2021 anketinde yüzde 34.75 idi.Mart ayından beri düşüş gösteren mutluluk oranı Aralık ayında da düşüşünü sürdürdü. Bu dönemde ankete katılanların ortalama mutluluk puanı 10 üzerinden 5.54 oldu. Bu anket toplumun ruh halinin tüm dönemlere kıyasla en kötü durumda olduğunu ortaya çıkardı.Olumsuz duygu yaşayanların oranlarında 3 ay öncesine kıyasla ciddi artışlar gözlemlendi. Ankete katılanların yüzde 42.2’si son bir hafta içerisinde sıkca çaresiz hissettiğini belirtti. Bu oran Mart 2021 anketinde de yüzde 27.8, Haziran 2021 anketinde yüzde 27.12 ve Eylül 2021 anketinde yüzde 34.19 idi.Katılımcılar arasında kendini umutlu hissedenlerin oranında da son 3 ay içerisinde yeniden ciddi bir düşüş gözlemlendi. Ankete katılanların sadece 36.2’si son bir hafta içerisinde sıkça umutlu hissettiğini belirtmiştir ki bu oran Mart 2021 anketinde yüzde 72.4, Haziran 2021 anketinde yüzde 65.58, ve Eylül 2021 anketinde yüzde 48.05 olmuştu.Son bir hafta içerisinde sıkca endişeli hissettiğini belirtenlerin oranı son 3 ay içerisinde düşmüş ve yüzde 45 oldu. Bu oran Mart 2021 anketinde yüzde 41, Haziran 2021’de yüzde 31.44 ve Eylül anketinde yüzde 51.09 idi.Son bir hafta içerisinde kendisini sıkca huzurlu hissedenlerin oranında ciddi bir düşüş yaşandı ve yüzde 40.4 oldu. Bu oran Mart 2021 anketinde yüzde 68.74, Haziran 2021’de yüzde 69.11 ve Eylül 2021’de yüzde 47.88 idi.Son bir hafta içerisinde kendisini depresif hissettiğini belirtenlerin oranı 3 ay içerisinde çok ciddi bir artış gösterdi ve yüzde 35 oldu. Bu oran Mart 2021 anketinde yüzde 19.8, Haziran 2021’de yüzde 23.83 ve Eylül 2021’de yüzde 20.67 idi.Son bir hafta içerisinde sıkça geleceğe güvenle baktığını belirtenlerin oranı ise yüzde 35.4’tür. Mart ayında bu oran yüzde 60.6 iken Haziran anketinde yüzde 41.72’ye düşmüş, Eylül 2021’de ise yüzde 27.58 olmuştu.Son bir hafta içerisinde kendisini sıkca öfkeli hissettiğini belirtenlerin oranında da bir artış yaşandı ve yüzde 37.8 oldu. Bu oran Mart 2021 anketinde yüzde 29, Haziran 2021’de yüzde 29.01 ve Eylül 2021’de yüzde 36.85 idi.