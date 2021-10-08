Vatandaşlar siyasi ayrımcılıktan şikayetçi

CMIRS’ın anketine göre vatandaşlar ayrımcılığa uğramaktan şikayet ediyor. Vatandaşların en çok ayrımcılığa uğradıklarını belirttikleri başlık % 41.6 ile ‘siyasi görüş’ olurken, yüzde 16’sı etnik kimliğinden dolayı, yüzde 12.9’u cinsiyetinden dolayı, yüzde 11.3’ü hayat tarzından dolayı ayrımcılığa uğradığını belirtti



Katılımcılara ayrıca ülkeden en çok kimlerin insan haklarının ihlal edilmekte olduğu da soruldu.

Katılımcıların yüzde 51.52’si yönetenler tarafından özgürlüğünün kısıtlanmasından korktuğunu belirtirken, yüzde 55.65’i ülkede kendini özgürce ifade edemediğini düşünüyorGöç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Eylül 2021 döneminde 500 kişi ile telefon anketi şeklinde yürüttüğü araştırma sonuçlarının üçüncü ve son bölümü dün yayınlandı.Anketin son bölümünde bu kez “Ayrımcılık, insan hakları ve ifade özgürlüğü” konuları ele alındı.Ankete katılanlara bugüne kadar herhangi bir nedenden dolayı ayrımcılığa uğrayıp uğramadıkları soruldu.Katılımcıların en çok ayrımcılığa uğradıklarını belirttikleri başlık % 41.6 ile ‘siyasi görüş’ oldu.Katılımcıların %16’sı etnik kimliğinden dolayı, %12.9’u cinsiyetinden dolayı, %11.3’ü hayat tarzından dolayı, %8.5’i diğer sebeplerden dolayı, ve %7.5’i yaşından dolayı ayrımcılığa uğradığını belirtti.Katılımcılara ayrıca ülkeden en çok kimlerin insan haklarının ihlal edilmekte olduğu da soruldu. Buna göre katılımcıların haklarının en çok ihlal edildiğini düşündükleri 3 grup sırasıyla: yoksullar, kadınlar ve engelli bireyler oldu.Katılımcılara göre hakları en az ihlal edilen gruplar ise sırasıyla yaşlılar, farklı siyasi görüşten vatandaşlar ve gençler oldu.Katılımcıların %75.32’si burada yaşayan biri olarak haklarının yeterince sağlandığını düşünmediğini belirtti. Bu oran Mart 2021 anketinde %55.77 idi.Katılımcıların %51.52’si yönetenler tarafından özgürlüğünün kısıtlanmasından korktuğunu söyledi. Bu oran Mart 2021 anketinde %28.87 idi.Katılımcıların %55.65’i ülkede kendini özgürce ifade edemediğini düşünüyor. Bu oran Mart 2021’de %33.41 idi.Katılımcıların %75.05’i ülkede demokrasinin işleyişinden memnun olmadığını ifade etti. Bu oran Mart 2021 anketinde %67.31 idi.Katılımcıların %76.85’i hükümetin halkın ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmediğini düşünüyor. Bu oran Mart 2021 anketinde %72.98 idi.Katılımcıların % 69.37’si hükümetin pandemi yönetiminde başarılı olduğunu düşünmüyor.Katılımcıların % 69.45’i çocuklarının ülkede iyi bir geleceğe sahip olacağınıdüşünmediğini belirtmiştir. Bu oran Mart 2021 anketinde 64.9% idi.Katılımcıların % 75.32’si burada yaşayan biri olarak haklarının yeterinde sağlandığını düşünmediğini belirtti. Bu oran Mart 2021 anketinde % 55.77 idi.Katılımcıların % 51.52’si yönetenler tarafından özgürlüğünün kısıtlanmasından korktuğunu belirtti. Bu oran Mart 2021 anketinde % 28.87 idi.Katılımcıların 55.65%i ülkede kendini özgürce ifade edemediğini düşünüyor. Bu oran Mart 2021’de 33.41% idi.Katılımcıların % 75.05’i ülkede demokrasinin işleyişinden memnun olmadığını belirtti. Bu oran Mart 2021 anketinde % 67.31 idi.Katılımcıların % 76.85’i hükümetin halkın ihtiyaçları doğrultusunda hareketetmediğini düşünüyor. Bu oran Mart 2021 anketinde % 72.98 idi.Katılımcıların % 69.37’si hükümetin pandemi yönetiminde başarılı olduğunu düşünmüyor.Katılımcıların % 69.45’i çocuklarının ülkede iyi bir geleceğe sahip olacağını düşünmediğini belirtti. Bu oran Mart 2021 anketinde 64.9% idi.Ankete katılanlara ayrıca bugüne kadar herhangi bir nedenden dolayı ayrımcılığa uğrayıp uğramadıkları da soruldu. Katılımcıların en çok ayrımcılığa uğradıklarını belirttikleri başlık ‘siyasi görüş’ oldu.Katılımcılara ayrıca ülkeden en çok kimlerin insan haklarının ihlal edilmekte olduğu da soruldu.