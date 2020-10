Vatandaşlar seçim sonuçları için ne dedi?

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sosyal medyaya birçok değerlendirme ve yorumlar yapıldı. Yapılan değerlendirmelerin bazıları şöyle:

“Geldik bir projenin daha sonuna, benim açımdan Halkın Partisi beklenen zaman diliminde, doğal olmayan, tepki oyları ile yükseldiği yerden yüzde 5 bandına geldi, Sağda hep böyle dalgalı partiler oldu, HP da bunlardan biri oldu, önlerinde yeni liderlik ile, bir deneme daha olasılığı ile, diğer sağ partilerle yeni bir oluşum, gibi iki olasılık duruyor... YDP konusunda, belli ki TC'nin tavrı 1990'ların başında olduğu gibi "saf Türkiyeliler partisi" görüntüsünden rahatsız, YDP buna vurgu yaptıkça zemin kaybetti, bir da YDP başta ılıman sağ izlenimi yaratırken, gün geçtikçe aşırı sağ kimliği ortaya çıktıkça da belli ki zemin kaybetti... DP ise joker halini sürdürüyor, hala daha ayaktayım mesajı verebiliyor... elbette burada TC'den gelen açık, net sağın adresi UBP mesajı da etkili oldu...Diğer sıkıntılı kısım, ki bunu birçok ülkede görebiliyoruz, bütün krizlere, başarısızlıklara rağmen merkez sağ yerini koruyabiliyor, merkez sol alternatif olamıyor, en son düş kırıklığı İngiltere'de yaşandıydı, İşçi Partisi tüm iddialı hallerine ve başarısız bir Muhafazakar Partinin varlığına rağmen, Toryler tarihi fark attıydı... ideolojik olarak merkez sol tüm dünyada bunu tartışmakta...Sistem karşıtı hareketler ise maalesef alternatif olmadan uzaktayız..”“En yüksek oyu alan Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı, toplam seçmen sayısının altıda birinin oyunu alabildiler, net oyları da toplam seçmen sayısına bölündüğünde yüzde 20’nin altında, yüzde 15-16 civarında...Diğerlerini hiç saymıyorum bile.Kısacası, ikinci tura kalan iki aday için bile durum felaket.Bu sonuç tam anlamıyla halkın adaylara kırmızı kart göstermesidir.Eğer bizim siyasette gerçekten zerre kadar onur kalmışsa, adayların tümü de özür dileyerek geri çekilir, her parti yeni bir adayla seçime gider.Çok yok, daha iki ay bile geçmedi, köşe yazılarımda bizim memleketin siyasi kokuşmuşluğundan bıkıp usanan halkın yarısının sandığa gitmekte isteksiz olduğunu yazmıştım, malesef ki öyle oldu. Haftaya da durum pek farklı olmayacak, kim daha fazla seçmeni sandığa gitmesi için ikna ederse, o kazanacak.Kilit parti de CTP olacak, ya CTP Akıncı'yı ve TDP'yi sırtında taşımaya devam edecek, ya da kendi haline bırakacak, Ersin Tatar kazanacak, eski nesil siyaset devri kapanacak, yeni nesil siyaset devri başlayacak, beğenilmeyen bir dönemde evin yolunu tutacak.Bu arada, bir ekleme yapayım, HP’nin ve YDP'nin tabanının bir kısmını tebrik etmek lazım, kendi adaylarını resmen arkadan vurdular ve Akıncı'yı desteklediler...Gel de bundan sonra bu iki partinin seçmen kitlesine güven”“Doğrusu;CTP'nin ikinci turdan sonra, derhal ama derhal, Başta Genel Başkan ve Genel Sekreter, Örgüt Sekreteri olmak üzere, MYK, PM ve tüm örgütlerin öz eleştiri mekanizmasını hayata geçirmesidir. Çünkü çkarılması gereken dersler vardır. CTP bunu yapabilir. Yapmalı da...Evet SayınTufan Erhürmanşimdi CTP'de liderlik zamanı”““Bu sonuçlara göre 1. Turda “Ersin Tatar’ın altını oyacaklar.” tezi ile üzerinde ciddi baskı kurulan UBP Tabanı ve küs Milletvekillerinin kenetlenerek Ersin Beyi desteklediğini görüyoruz.1. turda UBP’de yaşanacak olası bir hüsranın hesabı doğrudan bu kesimlere sorulacaktı. (Ki Ocakta Genel Seçim var.) Bu sonuçla UBP’nin maximum gücü ve eforuyla oyunun %30 - %35 bandında olduğunu görüyoruz...Bu durumun bir başka sonucu daha var tabi. Bu saatten sonra İkinci turda Ersin Bey seçimi mesela %42 ile kaybederse kimse artık bunun hesabını UBP’lilere soramaz... Biz elimizden geleni yaptık diyeceklerdir. Bizim toplam oyumuz aha 1. turdan belli... Gabahat YDP’dedir onlardan bize oy gelmedi, HP koalisyonu bozdu bizi 2. turda desteklemedi, Serdar önümüzü kesti vs vs vs 2. Turda herkesin hareket kabiliyeti çok daha geniş olacak... Ulusal Birlik Partisi ülkenin yanlızca en büyük sağ partisi değil, aynı zamanda en büyük pasif direniş örgütüdür.”“İlk turun sonuçlarını sürekli her yerde dediğim gibi bir önceki seçimdeki Özersay'ın oyları belirledi. Özersay için maksimum %10 dediğimizde birçok HP'li arkadaşımız kızdı ama sonuç ortada. CTP son 3 seçimdir %22'ye çakılmış kalmış. Serdar Denktaş bekleneni veremedi ve emeklilik yolu gözüktü. Arıklı da müdahalelerden az biraz nasibini almış bunca müdahaleye rağmen AKINCI+ERHÜRMAN oylarının %52 bandında olup bunun 2. turda HP ve DP'den gelecek oylarla tahminimce %55 bandına çıkacağı kaçınılmaz. Tabi Türkiye müdahalenin dozajını arttırmazsa cevap NET! Kıbrıs Türkü müdahale istemiyor!”Kıbrıslı Tūrkler seçimini yaptı. Tūrkiye ile ilişkileri seçim propagandasının merkezine oturtan aday olan Mustafa Akıncı açısından sonuç başarıdır Bu sonucun Tūrkiye ile ilişkiler açısından sıkıntılı olacağını söyleyenler olacak ancak Kıbrıs Tūrk siyasi tarihinde ilk kez Tūrkiye'nin hedef gösterdiği bir aday Kıbrıslı Tūrklerden destek aldı. Ve ben inanıyorum ki bu sonuç ve ikinci turda Akıncı lehine çıkacak sonuç Tūrkiye ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yeniden kurulması için faydalı bile olabilir. Halkın verdiği mesajı iyi anlamak lazım. Bunun yaşanması gerekirdi ve yaşanacak. Bunun ötesinde birşey söyleyim. Bzler Tūrkiye ile o derece būtūnleştik ki bir çözūm olmadan bizim değişmemiz ilerlememiz zor görūnūyor çūnkū iki ūlke arasında kūltūrel bir entegrasyon da oldu. Ne yazık ki Tūrkiye ile bizi hepimizi sarmalına alan yapı insan odaklı değil. Bu seçimlerde madem ki Tūrkiye bu kadar mūdahil oldu hem Tūrkiyeye hem ūlkemize aydınlık gelecek dilemenin zamanıdır. Tūrkiye ile aramízda kopmaz bağlar var ama bizim kendi irademiz de var. Sonuç olarak son dakika mūdahaleleri ile Erdoğan tarafından adeta Cumhurbaşkanı ilan edilen Tatar ve iradeye sahip çıkın diyen Akıncı ikinci turda yarışacak.Uluslararası anlamda kazanım elde etmemizin yolu ısrarla ve inatla çözūm yolunda ilerlemektir. Halkımızın ūlkemiz adına iyi bir temsiliyetin sağlanması için gereken kararı vereceģine inanıyorum.”“CTP’liyim. Partimin bu kadar dıştan müdaheleye rağmen aldığı her oy bu topluma helâl olsun. Herkes bilmelidir CTP’nin bu secimde daha görevi bitmedi. CTP 2 tur seçimde cb'nini ilkelerine yakın ve toplumumun faydasına olacak olan adaya destek verecektir.“Bu halk Tufan hocayı kaybetmemeli. Hiçbir zaman Tufan hocama saldırmadım. Akıncı’ya saldıran CTP’li kardeşlerimi arada bir kızgınlıkla da olsa uyardım.. Her iki tarafta da kör olan gözlerle saldırgan kişiler oldu, bunları iradeye yansıtmamalı.Yakınlarda bir erken seçim olacaktır. Sahip olunan koltuklara iradeyi oturtmanın sürecine girdik.İkinci tura kalan Ersin Tatar’ı da tebrik eder, yine ikinci turda tertemiz bir seçim olmasını temenni ederim.cevabım yine para ile satın alınamayacak, iş ile söz ile satın alınamayacak duygularla Mustafa Akıncı olacak. Ne mutlu Kıbrıslı Türküm diyene, iyiki Kıbrıslıyım, iyiki yolumuz aynıdır!”“Bir kere daha Anayasa değişikliği talebiyle bu toplumun önüne gelmeyin. Çıkan sonuç halkın en çok güvendiği kurum olan bağımsız yargımızı zor durumda bırakmıştır.”“Sandığa giden seçmenlerin %51,51'i Akıncı ve Erhürman'a oylarını vererek Kıbrıs 'ta çözüme ve federasyona olan pozitif yaklaşımlarını ortaya koymuştur.Öte yandan, yargıçların politize edilip, siyasetçiler tarafından yüksek yargıya müdahale edilmesinin önü de Anayasa değişikliğine HAYIR denilerek engellenmiştir...Demek ki hala yeşerecek umutlar, kurulacak hayaller ve gidilecek güzel yollar var yurdumda.”“Her adayın propaganda dönemi en çok kullandığı kelime İRADE kelimesi idi, ve şuan bu katılım oranı ile bence iradeyi değil, Halkın siyasetçilerimize olan güvenini sisteme olan bakış açısını değerlendirmek gerek. Bu demek oluyor ki, her iki kişiden biri pazar mangalına daha çok inanıyor”