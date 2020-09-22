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Vatandaşlar nerede oy kullanabileceklerini YSK web sitesinden öğrenebillir

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Vatandaşlar nerede oy kullanabileceklerini YSK web sitesinden öğrenebillir
 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması için vatandaşların, http://www.mahkemeler.net  ve http://ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerinden nerde oy kullanacaklarını öğrenebileceğini duyurdu.
YSK, vatandaşların, iki adresteki ‘Nerede oy kullanacağım’ linkinden kimlik kartı numarasını girmek suretiyle oy kullanacakları sandık numarasını ve sandık yerini öğrenebileceklerini belirtti.
YKS tarafından yapılan duyuruya göre, İlçe Seçim Kurulları yürüme engelli vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla genel bir takım tedbirler de aldı.
Ancak sandık yerinin üst katta olması veya rampa bulunmaması nedeniyle kayıtlı bulunduğu sandık yerine çıkmasının mümkün olamayacağını önceden tespit eden seçmenlerin,  9 Ekim Cuma gününe kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna ait telefonlara bilgi vermesi halinde ek önlemler alınabilecek.
Açıklamaya göre İlçe Seçim Kurulları’nın telefon numaraları şöyle: 
Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu    : 227 30 47 
Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu    : 366 40 68 
Girne İlçe Seçim Kurulu        : 815 72 46
Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu    : 714 25 92 
İskele İlçe Seçim Kurulu        : 371 35 95
Lefke İlçe Seçim Kurulu        : 714 25 93
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