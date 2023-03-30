Vatandaşın parası dövizde duruyor

Ülkedeki bankalarındaki toplam mevduat 104 milyar TL’yi geçti. Bankalardaki mevduatın %19.89’u Türk Lirası, %80.11’i ise dövizde duruyor

‘Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası’ olarak isimlendirilen, kamu çalışanlarının maaşlarından ve mevduat faizlerinden kesinti içeren yasa ‘kafa karışıklığı’ yarattı.

Muhalefetin onay vermediği, hükümetin çoğunluğu ile geçen yasaya göre; 100 bin TL’nin üzerindeki mevduat faizlerinden %1, döviz mevduat faizlerinden ise %2 kesinti öngörülüyordu.

Ancak Meclis’te konuşulan yasa ile yayımlanan yasa arasında farklılıklar ortaya çıktı. Komite Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova, yasaya göre 100 bin TL mevduatı olan kişilerden ayda 12.5 TL, 20 bin Sterlin mevduatı olan kişilerden ise 20 peni kesinti olacağını söylese de bankacılar, düzenlemede tam ters uygulamaya işaret ediyor.

Bankacılar, Meclis’ten geçen ve resmi sitede yayımlanan yasaya göre; 100 bin TL mevduat faiz geliri için ‘TL’ mevduatında 6-7 milyon TL, ‘döviz’ mevduatında ise 2 milyon sterlinin bulunması gerektiğini, kesintilerin ancak bu şekilde yapılabileceğini söylüyor.

Öte yandan mevduat faizlerinden kesinti yapılması kararı, ülkede ne kadar mevduat olduğu sorusunu da akıllara getirdi.

Ülkedeki bankalarındaki toplam mevduat 104 milyar TL’yi geçti. Bankalardaki mevduatın %19.89’u Türk Lirası, %80.11’i ise dövizde duruyor.

Vatandaş birikiminin çok büyük çoğunluğunu döviz hesaplarında tutarken, 2022’de “dolarizasyon” rekor noktaya ulaştı.

Dolarizasyon, bir ülkede yaşayanların kendi ulusal paraları yerine, yabancı para kullanmaları olarak tanımlanıyor. Türk Lirası’nın istikrarsız bir para birimine dönüşmesi, ülkede tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarının döviz üzerinden belirlenmesini beraberinde getirdi. Sadece maaş ve ücretlerde hatırlanan TL, mevduattaki payını süratle kaybediyor. Eylül 2016’da döviz hesapları ilk kez TL hesaplarını geçerken, TC Merkez Bankası’nın faiz operasyonları sonrasında fark iyice açıldı.

HER 5 LİRANIN 4’Ü DÖVİZ HESABINDA…

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, Aralık 2022 itibarıyla bankalardaki mevduat hesaplarındaki toplam paranın %80.11’i döviz cinsi hesaplarda, %19.89’u ise Türk Lirası cinsi hesaplarda tutuluyor.

Geçtiğimiz yılın sonundaki veriler; mevduatın 83 milyar 572 milyon TL’lik kısmının “Yabancı Para” (döviz) cinsinden, 20 milyar 751 milyon TL’lik kısmının ise “Türk Parası” cinsinden hesaplara yatırıldığını gösteriyor.

Ülkedeki bankaların en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, Aralık 2022 itibarıyla; yıllık bazda ise %57.54 oranında artışla 104 milyar 324 milyon 466 bin TL’ye yükseldi. Mevduat ülke tarihinde ilk kez Kasım 2022’de 100 milyar TL barajını aşarken, 2021’de 66 milyar 179 milyon TL olarak kayıtlara geçmişti.

PARALAR 1 AYLIK HESAPLARDA…

Mevduatta vade gruplarına göre ilk sırayı, “Bir ay vadeli mevduat” alıyor.

Vade gruplarında %43.13’lük paya sahip bir ay vadeli mevduat, Aralık 2022 itibarıyla 50 milyar TL düzeyinde saptandı. Mevduat türlerinde ilk sırayı ise %70’lik payıyla tasarruf mevduatı alıyor. Vatandaşın tasarruf hesabında biriken miktar 72,4 milyon TL olarak hesaplandı.

