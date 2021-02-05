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"Vatandaşın elektrik faturası ödemelerinde mağdur edilmesi sözkonusu değil"

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"Vatandaşın elektrik faturası ödemelerinde mağdur edilmesi sözkonusu değil"
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Başbakan Ersan Saner, "bankaların Covid 19 salgınıyla mücadele kapsamında 15 Şubat’a kadar çalışmalarına ara verecek olmaları nedeniyle vatandaşların elektrik faturalarının otomatik ödenmesinde yaşanacak gerilikten ötürü mağdur edilmelerinin söz konusu olmadığını" belirtti.

Başbakan Saner açıklamasında şunları kaydetti:

"Biz hükümet olarak bir yandan vatandaşlarımızın salgın sürecinden sağlık yönünden sıkıntı yaşanmadan çıkması, diğer yandan da ekonomimizin ayakta durması için canla, başla çalışırken, iktidar sorumluluğundan, vatandaşa hizmetten kaçan bugünün muhalefeti ucuz politik oyunlarla bizlere saldırıyor. Şunu kesinlikle vurguluyorum ki, bankaların Covid 19 salgınıyla mücadele kapsamında 15 Şubat’a kadar çalışmalarına ara verecek olmaları nedeniyle vatandaşların elektrik faturalarının otomatik ödenmesinde yaşanacak gerilikten ötürü mağdur edilmeleri söz konusu değildir. Hükümet olarak bu konuda gereken kararları mutlaka üreteceğiz. Unutulmamalıdır ki, çok dinamik, dünyanın şu ana kadar gördüğü en büyük, en tehlikeli, belirsizlikleri oldukça fazla bir salgın sürecindeyiz ve böylesi süreçlerde sık kararlar almak, alınan kararları gerektikçe değiştirmek veya yeniden düzenlemek doğaldır. Tüm dünya hükümetleri böyle yapıyor. Biz de öyle yapıyoruz ve yapacağız. Her an görev başındayız ve vatandaşımızın sıkıntılarını aşmak için gereken kararları üretmeye, projeleri uygulamaya koymaya devam edeceğiz"

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