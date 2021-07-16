Vatandaşın çevre kirliliğine duyarlılığını belediye personeli anlamıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini bir vatandaşımız, bir süre önce bahçenin palmiyelerini kestirerek Belediyenin alması için 8 gündür talepte bulunduğunu ancak belediyenin temizlik şubesinin kılını kıpırdatmadığını kaydetti.

Belediyeye her yıl okkayla çeşitli harçlara karşılık para ödediğini belirten vatandaşımız bir kepçelik palmiye dalları için fırça yediğini kaydetti. Sekiz gün boyunca her gün arayıp talepte bulunmasına karşın telefondaki kişiyle kavgaya varan bir konuşma yaptığını söyleyerek “Bir adresi anlamayan görevlilerle muhatap oluyorum. Kızınca, "200 lira verirsen alırız" cevabı veriliyor. Bu nasıl bir anlayış. İlla ki Belediye başkanına mı şikayet etmek gerek” diyerek sözlerini tamamladı.



